A través de WhatsApp no solo envías y recibes mensajes de tus amigos, familiares o compañeros del trabajo, es más que eso, por ejemplo: puedes realizar llamadas, videollamadas, publicar estados, compartir archivos multimedia y hasta crear un bloc de notas personal en donde guardas información muy importante, como: contraseñas, datos bancarios, correos electrónicos, etc., en resumen, los datos son muy privados y no quisieras que caigan en manos de terceras personas. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos dos sencillos trucos para reforzar la seguridad de tu cuenta de WhatsApp. Toma nota.

Para aumentar la seguridad y privacidad de la referida plataforma de mensajería instantánea debes habilitar las siguientes funciones: la verificación en dos pasos y el desbloqueo por huella dactilar : el primero es un PIN de seis dígitos que WhatsApp te pedirá periódicamente para que accedas a la bandeja de conversaciones; y la segunda, es un mecanismo de seguridad para evitar que alguien revise tu cuenta cuando dejas tu dispositivo móvil desbloqueado, pues antes de acceder tendrá que colocar tu huella digital, la misma con la que desbloqueas el smartphone.

Es necesario destacar que para habilitar la verificación en dos pasos se recomienda apuntar el código del PIN y añadir un correo electrónico, ¿Por qué? simple, en caso olvides la clave te enviarán un enlace de restablecimiento a Gmail, Outlook, Yahoo!, etc., asimismo, recuerda que no todas las marcas y modelos tienen ese sensor de huellas digitales para desbloquear el equipo, pero en caso tu celular sí contenga ese componente, procede con los pasos que te mencionaremos a continuación.

CÓMO ACTIVAR LA VERIFICACIÓN EN DOS PASOS Y EL DESBLOQUEO POR HUELLA DACTILAR

Verificación en dos pasos

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Ahora, abre la app y accede a los “Ajustes” presionando el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es ingresar a los apartados que dicen “Cuenta” > “Verificación en dos pasos”.

Pulsa sobre el botón denominado “Activar”.

Crea una clave complicada de adivinar, pero fácil de recordar.

Desbloqueo por huella dactilar

Regresa a los “Ajustes” de WhatsApp.

Entra a “Cuenta” >”Privacidad”.

Luego, desplázate hacia abajo y oprime en “Bloqueo con huella dactilar”.

Activa el que tiene el mismo nombre.

Coloca tu huella y elige el tiempo en que tu cuenta se bloqueará por inactividad, puede ser: “Inmediatamente”, “Después de un minutos” o “Después de 30 minutos”.

CÓMO SABER SI TU AMIGO ESTÁ USANDO WHATSAPP PLUS

Nunca está en línea: WhatsApp Plus te permite hasta el momento ocultar el famoso “en línea” utilizando su opción del “modo avión”. De esa manera no se verá que está conectado, pero sí podrá seguir chateando.

WhatsApp Plus te permite hasta el momento ocultar el famoso “en línea” utilizando su opción del “modo avión”. De esa manera no se verá que está conectado, pero sí podrá seguir chateando. No se ve que está escribiendo: Otro detalle bastante curioso de WhatsApp Plus es que te permite ocultar la palabra “escribiendo” no solo de los chats grupales, sino de los individuales.

Otro detalle bastante curioso de WhatsApp Plus es que te permite ocultar la palabra “escribiendo” no solo de los chats grupales, sino de los individuales. Emojis exclusivos: Si bien en WhatsApp se espera que a fin de año se agreguen más emojis, estos ya se encuentran primero en WhatsApp Plus.

Si bien en WhatsApp se espera que a fin de año se agreguen más emojis, estos ya se encuentran primero en WhatsApp Plus. Puedo ver tus fotos que desaparecen: Con el objetivo de proteger tu privacidad, WhatsAppha implementado las fotos y videos que solo se ven una vez. En WhatsApp Plus puedes visualizar esos archivos cuando desees.

Con el objetivo de proteger tu privacidad, WhatsAppha implementado las fotos y videos que solo se ven una vez. En WhatsApp Plus puedes visualizar esos archivos cuando desees. No puedes llamar, pero sí escribirle: WhatsApp Plus tiene una herramienta que te permite bloquear todas las llamadas, de esa forma cualquier usuario solo le quedará escribirte.

