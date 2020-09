WhatsApp sigue renovándose y reinventándose conforme avanzan los meses para seguir liderando como la App de mensajería instantánea más usada a nivel mundial, pero además competir con otras como Telegram. Sin embargo, hay algunas herramientas que escapan aún de esta aplicación como lo son las burbujas de las conversaciones ya aquí te mostramos cómo agregarlas con simples pasos.

Una de los diferenciales de Facebook Messenger en los dispositivos de Android es que las conversaciones tienen un push en forma de burbuja, las cuales pueden ser movidas por toda la pantalla y así tener un mayor acceso directo a tus conversaciones para perder ningún chat que pueda ser importante para ti. Todo más seguro y cómodo.

Como mencionamos líneas atrás, esta función de burbujas no está disponible actualmente en WhatsApp, pero hay diversos trucos con los que pueden sumar esta herramienta de forma sencilla y sin la necesidad de estresarte tanto descargando aplicaciones o buscando por Google cómo hacerlo.

¿Cómo tener las burbujas de FM en WhatsApp?

Para ello, solo debes buscar una aplicación que encontrarás en Play Store, la cual se llama Notify. Lo único que tienes que hacer es darle permiso a la app de acceder a tus notificaciones como Twitter, WhatsApp, Telegram, entre otras, y con esto podrás tener las burbujas de chat activado en tu celular para la aplicación de mensajería.

Pero ojo, no es la única que puedes usar para tener esta opción en tu celular. Otra aplicación alterna que puedes utilizar para esto es Whatsbubble cuya función es la misma que las burbujas de Facebook Messenger pero en tu WhatsApp.

¿Existe esta posibilidad en iOS? Desgraciadamente, no. Para los iPhone no existen aplicaciones con las cuales puedas poner burbujas de chat a WhatsApp, por lo que tendrás que esperarte a que esta función esté activa en la app para que puedas usarlo de esa forma.

Los mejores 7 trucos de WhatsApp

WhatsApp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de WhatsApp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar WhatsApp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de WhatsApp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que Whatsapp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.

