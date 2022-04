La popular aplicación de mensajería WhatsApp, disponible para Android y iOS, introdujo recientemente la compatibilidad con múltiples dispositivos, una característica muy esperada que ha estado disponible en Telegram durante mucho tiempo.

Además, WhatsApp ha vuelto a ser popular no solo para las empresas, sino también para los usuarios con dos tarjetas SIM que desean usar el aplicativo en ambos teléfonos. Las empresas han podido usar WhatsApp para conectarse con sus clientes, responder consultas y tomar pedidos.

Actualmente, WhatsApp permite a los usuarios conectar cuatro dispositivos adicionales de forma gratuita, tanto en WhatsApp como en WhatsApp Business. Según un informe de WaBetaInfo, esto puede cambiar pronto, ya que WhatsApp busca introducir una suscripción paga para WhatsApp Business.

La suscripción paga permitirá a los usuarios de WhatsApp Business conectar hasta diez dispositivos a una sola cuenta de WhatsApp, lo que facilitará que las empresas se conecten con sus clientes, ya que varios empleados podrán acceder a la misma cuenta.

Por el momento, no se sabe si la suscripción de WhatsApp Business trae otras funciones a la cuenta. El costo y el período de suscripción aún no se conocen y no hay información sobre si se trata de una suscripción única.

ANDROID | Guía para borrar caché de navegación

Primero tendrás que abrir la aplicación Google y hacer clic en la foto de perfil ubicada en la esquina superior derecha. Allí verás la opción “Historial de búsqueda”.

Si haces clic en “Eliminar los últimos 15 minutos”, el sistema borrará inmediatamente todo lo que haya buscado en dicho lapso. Si necesitas eliminar más que eso, toque “Historial de búsqueda” y después en “Verificar” en la parte inferior de la pantalla.

Para completar el proceso de verificación, se le solicitará su PIN, patrón, contraseña, huella digital o escaneo facial. Después de eso, aparecerá un menú desplegable con “Eliminar”.

Seleccione el período de tiempo para el que desea eliminar (hoy, personalizado o siempre) y Android vaciará el caché para ese rango específico. No se le pedirá que acepte la eliminación, simplemente sucederá.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.