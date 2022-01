WhatsApp todavía tiene algunos detalles que no terminan de convencer a los usuarios de iOS. Por ejemplo, no existe una aplicación para el smartwatch de Apple, simplemente puedes leer la notificación mas no contestar.

Por otro lado, no existe una aplicación en App Store en iPad OS o el sistema operativo de Apple en los iPad. Hay algunas alternativas de pago en la tienda, como “Messenger”, una aplicación de terceros que emular WhatsApp Web para que conectes su móvil.

¿Cómo instalar un icono de WhatsApp en iPad?

Por supuesto, hay formas en las que se puede saltar el pago a aplicaciones de terceros. A continuación se enseñaremos a añadir al panel de inicio de tu iPad el botón de WhatsApp para que recibas y envies mensajes.

Nos referimos a un botón que te abra directamente el navegador Safari. Primero deberás abrir WhatsApp Web en el siguiente enlace desde tu iPad; seguidamente, tendrás que iniciar sesión escaneando el código QR.

Una vez que tu cuenta está abierta en el navegador de tu tableta, presiona el botón de ‘Compartir’, aquel que se compone por un cuadrado y una fecha para arriba. Si compartes la web a un amigo se la enviarás como enlace.

Pero si revisas en la parte inferior encontrarás la opción “Agregar a Inicio”. Con presionarla se añadirá el botón de WhatsApp como si fuera una aplicación descargada. Al ingresar, te enviará al navegador en donde está tu cuenta abierta.

¿Cómo instalar un icono de WhatsApp en iPad? (Foto: captura)

