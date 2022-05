Más cambios en WhatsApp. La aplicación de mensajería instantánea está probando filtros de chat para todos los usuarios sin importar el sistema operativo. Actualmente solo disponible para cuentas comerciales, el filtrado de chat ofrece una forma simple y rápida de encontrar ciertos chats.

Según WABetaInfo, esta característica llegará en una actualización futura para usuarios de iOS, Android y computadoras de escritorio. Los filtros de búsqueda avanzada deberían incluir la búsqueda por contactos, no contactos, grupos y mensajes no leídos. Estos filtros llegaron el año pasado en una actualización de WhatsApp Business.

“Como puede ver en esta captura de pantalla, el botón de filtro es visible para las cuentas comerciales al tocar la barra de búsqueda en el escritorio: gracias a esta función, WhatsApp facilita la búsqueda de chats, contactos, no contactos y grupos no leídos. Las cuentas estándar de WhatsApp también podrán usar la misma función en una futura actualización de la aplicación, pero hay otra diferencia: el botón de filtro siempre estará visible incluso cuando no esté buscando chats y mensajes”, precisa WABetaInfo.

El filtrado de chat de WhatsApp se encuentra actualmente en versión beta. Aún no se sabe cuándo llegará la actualización para todos los usuarios, así que solo queda esperar hasta el próximo aviso por parte de Meta.

CÓMO SÉ SI MI CELULAR SE QUEDARÁ SIN WHATSAPP

Revisa que no tenga Android 4.1 o inferior en el caso cuente con sistema operativo de Google.

En el caso de los iPhone, estos deben contar con iOS 10, de lo contrario no será compatible.

Para ello entra a Ajustes, luego a Sistema y finalmente a Actualización de Software.

Revisa qué tipo de Android tienes en la actualidad.

