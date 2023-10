WhatsApp ha desarrollado cinco nuevas funciones que cambiarán radicalmente la manera de enviar mensajes, significa que no solo son unas simples herramientas que obtienes tras actualizar la referida aplicación perteneciente a Meta, de hecho son únicas y especiales porque van a mejorar la experiencia del usuario.

En menos de seis meses, WhatsApp logró lo que no había hecho por más de 10 años, agregar funciones que compitan directamente con otras aplicaciones de mensajería e incluso con los programas modificados (APKs), como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando se supo que Meta desarrolló hasta 5 nuevas herramientas que van a brindarle una mejor y diferente experiencia de uso a los más de cuatro mil millones de usuarios.

Estas son las funciones de WhatsApp que cambiarán la experiencia del usuario por siempre

Nombre de usuario: así como en Facebook o Instagram buscas a alguien por su nombre de usuario, lo mismo ocurrirá en WhatsApp con la opción del mismo nombre, la cual te permitirá encontrar a otros contactos sin la necesidad de tener su número telefónico, por ejemplo: será posible hallar el perfil de tu amigo colocando en la barra de búsqueda de contactos “@Carlos32″.

Vista previa de la función "Nombre de usuario" en WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Vista previa de la función "nombre de usuario" en WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Interoperabilidad de chats: WhatsApp será compatible con otras aplicaciones de comunicación instantánea, significa que próximamente podrás enviar mensajes a los usuarios que utilizan Telegram, Signal, Skype, etc. (No será necesario que ellos tengan una cuenta de WhatsApp).

Esta es la sección "chats de terceros", en donde vas a acceder a las conversaciones con otras aplicaciones de mensajería. (Foto: WabetaInfo)

Meta AI: la primera IA de Meta que funcionará de manera independiente como aplicación, programa o web, aunque también será compatible con WhatsApp sin la necesidad de instalar nada. Con Meta AI serás capaz de preguntar o solicitar diferentes cosas, pues el chat bot te responderá con información totalmente actualizada.

Vista previa del uso de Meta AI. (Foto: Facebook)

Stickers con IA: por fin llegará la primera opción nativa de inteligencia artificial, la cual te permitirá crear pegatinas en base a textos, significa que para obtener las calcomanías debes describir lo que estás pensando de forma detallada.

Vista previa de la función "pegatinas de IA" en WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Cuál es la diferencia entre “borrar datos” y “eliminar caché” en WhatsApp

Para poder acceder a ambas simplemente enciende tu celular.

Luego nos vamos a “Ajustes” de tu smartphone.

A continuación buscaremos la aplicación de WhatsApp.

En seguida solamente tienes que ver que hay dos botones: “Borrar datos” y “Eliminar caché”.

Si presionar en “Borrar datos”, todos tus documentos se habrán eliminado.

Eso quiere decir que si pulsas en ella, los archivos como fotos, videos, documentos habrán desaparecido de tu celular.

Solo puedes recuperarlas si vuelves a iniciar sesión de manera tradicional en WhatsApp

Mientras que “Eliminar caché” significa que allí suelen almacenarse gran cantidad de archivos basura.

Estos archivos suelen usarse solamente para la instalación o actualización de WhatsApp.

Por lo que debes borrarlos cada cierto tiempo para que no ocupen demasiado en tu dispositivo móvil.