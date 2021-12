Uno de los problemas más comunes de WhatsApp para los dispositivos móviles con sistema operativo iOS de Apple, es que las notificaciones de la aplicación de mensajería instantánea no funcionan de la mejor manera, ya sea porque no te llegan a pesar de haber recibido el mensaje (doble check desde el emisor) o simplemente porque no suenan, ¿Cuál es la solución a este inconveniente? a continuación lo explicaremos.

Para resolver este problema en tu teléfono móvil iPhone, vamos a brindarte una serie de soluciones, ya que la causa no necesariamente tiene que ser de WhatsApp, sino en la configuración de este aplicativo que casualmente has modificado.

QUÉ HACER SI NO LLEGAN LAS NOTIFICACIONES DE WHATSAPP EN IPHONE

Actualiza WhatsApp

Primero, asegúrate que la aplicación no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple, este puede ser uno de los motivos por el cual las notificaciones no lleguen o no suenen cuando te envían un mensaje. En caso persista el problema, desinstala WhatsApp y vuelve a ejecutarlo, sin embargo, antes de realizar este proceso crea una copia de seguridad para restaurarla.

Desactiva el modo ‘No molestar’ o ‘Concentración’

Este sería un problema de configuración del dispositivo, ya que iPhone tienen un par de modos que te ayudan a evitar todo tipo de distracciones cuando estás realizando alguna tarea o actividad. Apagar el modo ‘No molestar’ o ‘Concentración’ es muy fácil, solo desliza hacia abajo el ‘Centro de Control’ y comprueba que no estén activados.

Cierra sesión en WhatsApp Web o Desktop

Cuando tienes tu cuenta abierta en cualquiera de las dos versiones, ya sea WhatsApp Web o Desktop, no te llegarán las notificaciones porque ya las estás leyendo en referidas plataformas de escritorio. Si lo antes mencionado es tu es el caso, sigue los pasos que te brindaremos a continuación:

Abre la app móvil e ingresa a la opción ‘Dispositivos vinculados’ (ex WhatsApp Web) donde escaneas el código QR.

Ahora, ubícate en la sección ‘Estado del dispositivo’, aquí vas a ver todas tus sesiones abiertas, ya sea en Google Chrome, cualquier otro navegador o WhatsApp Desktop.

Toca sobre cada una y presiona en ‘Cerrar sesión’.

Listo, ahora las notificaciones sonarán y te aparecerán.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.