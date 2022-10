De repente no recuerdas para qué sirve el “código de verificación” de WhatsApp, es algo normal, pues este mecanismo de seguridad lo utilizas solamente cuando vas a registrarte por primera vez o piensas abrir tu cuenta en un nuevo teléfono inteligente, algo que no se suele hacer todos los días. Se trata de una clave secreta de seis dígitos que la referida aplicación de mensajería te envía mediante un mensaje de texto SMS o llamada telefónica, el objetivo es corroborar la autenticidad de tu número, ¿Qué deberías hacer cuando esa clave no te llega? desde Depor te brindaremos una serie de soluciones. Toma nota.

¿Para qué sirve el código de verificación de WhatsApp? como lo dijimos anteriormente, es un mecanismo de seguridad y privacidad, el cual tiene como función evitar que los ciberdelincuentes se apoderen de tu cuenta, por ejemplo: es muy común que esto criminales registren tu número en otro dispositivo móvil y luego te escriban diciéndote que “por error” te enviaron un mensaje de texto SMS que contiene una clave con seis dígitos, si compartes dicho código robarían tu cuenta y accederían a todas tus conversaciones de inmediato.

QUÉ DEBES HACER SI NO TE LLEGA EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE WHATSAPP

Corrobora que el número ingresado sea el correcto: WhatsApp verifica automáticamente la autenticidad de tu número, así que corrobora si has ingresado los dígitos correctamente, de lo contrario jamás te llegará el código y posiblemente hayas registrado el número de otra persona.

WhatsApp verifica automáticamente la autenticidad de tu número, así que corrobora si has ingresado los dígitos correctamente, de lo contrario jamás te llegará el código y posiblemente hayas registrado el número de otra persona. Tarjeta SIM mal insertada: verifica la red de tu operador, si no te sale la señal completa puede tratarse de un problema de cobertura, caso contrario si en lugar de la señal aparece el ícono de una equis (x), significa que tu tarjeta SIM está mal insertada, para corroborar esto llama a tu número o intenta llamar a otras personas.

verifica la red de tu operador, si no te sale la señal completa puede tratarse de un problema de cobertura, caso contrario si en lugar de la señal aparece el ícono de una equis (x), significa que tu tarjeta SIM está mal insertada, para corroborar esto llama a tu número o intenta llamar a otras personas. Escoge la llamada y no el mensaje de texto SMS: si todo está en orden y todavía no te llega el código de verificación, cambia la opción de envío por mensaje y escoge la llamada telefónica, cuando se comuniquen contigo debes apuntar y digitar manualmente el código para registrar tu cuenta de WhatsApp.

si todo está en orden y todavía no te llega el código de verificación, cambia la opción de envío por mensaje y escoge la llamada telefónica, cuando se comuniquen contigo debes apuntar y digitar manualmente el código para registrar tu cuenta de WhatsApp. Conexión a internet inestable: parece obvio, pero recuerda que WhatsApp requiere de conexión a internet para funcionar, así que verifica si no hay problemas con el WiFi de tu casa o si los datos móviles no se han agotado.

CUÁLES SON LOS RIESGOS DE INSTALAR UNA APK EN TU MÓVIL ANDROID

En caso descargues las APKs de sitios webs confiables como por ejemplo: APKmirror, no pasaría nada, debido a que te ofrecen un nivel de seguridad muy elevado.

Si te llamó la atención una APK que viste de una página poco conocida, te aconsejamos no descargarla porque podrías introducir un virus “Malware” o “Jocker”, ambos te robarían tu información personal como: cuentas bancarías, números de tarjetas de crédito o débito, contraseñas, etc.

Otro de los riesgos es que tras haber infectado tu móvil, tendrías que formatearlo o volverlo a su modo de fábrica para eliminar todo mal, significa que no podrás realizar una copia de seguridad para guardar tus archivos multimedia porque estarías creando una copia de ese mismo virus.

