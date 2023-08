WhatsApp sigue actualizándose para que tengas lo mejor y no descargues aplicaciones de terceros. A través de la app no solo puedes chatear, sino mandar todo tipo de videos a tus familiares y más si se trata de una fecha en particular.

Por el Día de Santa Rosa de Lima , celebrado el 30 de agosto en todo el Perú, varios gustan dedicarse mensajes relacionados a la Patrona de América y las Filipinas. Es por esa razón que si deseas mandar alguno por WhatsApp , aquí te dejamos un listado de los más originales.

Eso sí, siempre acompaña tu mensaje con unos emojis de rosas, además de una llamada o videollamada en caso sean fieles a la Santa.

Frases para enviar por el Día de Santa Rosa de Lima por WhatsApp

“El don de la gracia aumenta a medida que la lucha aumenta”.

“El amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las criaturas”.

“Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos, porque en ellos servimos a Jesús”.

“Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia”.

“Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo”.

“Si los hombres supieran lo que es vivir en gracia, no se asustarían ante ningún sufrimiento y con gusto sufrirían cualquier dolor, porque la gracia es fruto de la paciencia”

“El Santo Rosario contiene todo el mérito de la oración vocal y toda la virtud de la oración mental”

“Se derraman más lágrimas por las oraciones atendidas que por las no atendidas”

Oración a Santa Rosa de Lima para enviar por WhatsApp

Santa Rosa de Lima, pequeña rosa del Perú, tú que supiste amar verdaderamente a Jesús con corazón generoso y que menospreciaste las vanidades de este mundo para abrazar su cruz desde tu más tierna infancia;

Tú que entendiste que en medio de las tribulaciones vienen las gracias otorgadas por Nuestro Señor y que son la verdadera escalera al Cielo;

Haznos amar a Jesús, María y la Santa Cruz, como tú, ofreciendo este gran amor a los más desamparados, a los que necesitan nuestra misericordia, consuelo, sirviéndoles como si fuera el mismo Jesús.

Intercede por nuestras pobres almas para que, por la gracia de Dios, podamos llevar nuestra cruz con alegría.

Enséñanos a imitar tus virtudes para que, siguiendo tu ejemplo, podamos disfrutar de tu amorosa protección junto a Nuestra Madre María durante todo nuestro viaje al Cielo, para allí dar gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén.