De repente ya sabes que existen versiones “no oficiales” de WhatsApp Messenger, según Meta, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., se trata de unos programas APK que descargas de sitios externos a la Google Play Store de Android o App Store de iOS, pero, en caso detecten que los utilizas en tu dispositivo móvil podrían suspender tu cuenta de manera temporal o permanente.

En las denominadas versiones “no oficiales”, los usuarios pueden utilizar una herramienta para ocultar cualquier conversación en una sección secreta del APK, algo que no es posible en la plataforma estable (oficial) de WhatsApp, sin embargo, existe un sencillo método para esconder los chats que tú quieras, sin duda es un truco que tu pareja no desea que conozcas, ¿Cuál es el proceso para hacerlo? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Los pasos para ocultar un chat de WhatsApp sin APKs o aplicaciones externas

Para esconder conversaciones debes archivarlas y luego esconder la carpeta denominada “Archivados”, la cual se anclará en la parte final de tu lista de chats, significa que no será visible en la interfaz principal, pero, ¿Cuál es el problema? que en esta sección solo debes añadir a los contactos con quienes hayas acordado no hablar hasta que tú lo decidas, ¿Por qué? porque sino el chat de ese usuario se saldrá de la carpeta si te envían un mensaje.

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y pulsa por unos segundos sobre el chat de un contacto.

Se desplegará un grupo de opciones en la parte superior, presiona el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo.

Listo, acabas de archivar la conversación y te saldrá la carpeta “Archivados” en la parte superior.

El siguiente paso es oprimir los tres puntos de arriba a la derecha > “Ajustes” > “Chats”.

Desplázate hacia abajo y busca la sección “Chats archivados”.

Desactiva el interruptor denominado “Mantener los chats archivados”.

Finalmente, la carpeta archivados estará al final de tu lista de chats.

Recuerda haber acordado no hablar con los contactos hasta que tú des luz verde, tampoco cometas el error de añadir grupos en esta sección.

