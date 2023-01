Cualquier usuario te puede hablar a través de WhatsApp si se consigue tu número telefónico, es imposible bloquear los mensajes de cualquier persona desconocida y la referida plataforma de comunicación instantánea no piensa incluir ese tipo de opciones en su aplicativo, sin embargo, acaban de lanzar un nuevo acceso directo o atajo de bloqueo, ¿Quieres saber cómo habilitarlo y utilizarlo? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

El objetivo de la herramienta denominada acceso “directo de bloqueo” se creó para ahorrar tiempo y no realizar tediosos procedimiento para algo tan sencillo e importante como bloquear a un contacto. Actualmente, solo hay tres formas de bloquear a alguien: primero, cuando te habla un número no registrado, en la parte superior del chat aparece el botón “Bloquear”; segundo, ingresando a los “Ajustes” > “Privacidad” > “contactos bloqueados” > y luego oprimes y seleccionas a los contactos que no deseas que te hablen; por último, abriendo una conversación tocando el ícono de los tres puntos arriba a la derecha > “Más” > “Bloquear”.

Así puedes habilitar el nuevo atajo de bloqueo en tu cuenta de WhatsApp

Es necesario destacar que la función solo se encuentra disponible en la versión 23.2.0.71 Beta de WhatsApp para los usuarios de iOS, más adelante te diremos cómo obtener el programa.

Tras descargar la Beta de WhatsApp , abre la aplicación.

, abre la aplicación. Pulsa sobre la conversación desde la interfaz principal de la app o la pestaña “Chats”.

Ahora, presiona el ícono de los tres puntos arriba al derecha.

Finalmente, aprieta sobre la opción “Bloquear”.

Vista previa de la función atajo de bloqueo, abrirás la conversación, por lo tanto no dejarás el visto o la confirmación de lectura. (Foto: GEC)

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para Android?

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

. Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Ahora, aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para celulares iOS?

Descarga TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone.

en WhatsApp Beta para iPhone. Serás redirigido de nuevo a TestFlight.

Pulsa en “Aceptar” para conseguir el puesto, no pasará mucho tiempo para que WhatsApp Beta se instale en tu celular.

se instale en tu celular. Cabe precisar que en iPhone son más limitados los participantes de la beta, así que te recomendamos descargarla lo antes posible.

