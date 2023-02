Todos los chats personales y grupales de WhatsApp cuentan con un micrófono que se ubica en la parte inferior derecha del campo de texto, sin embargo, este se convierte en el ícono de un avión de papel cuando escribes una letra, palabra o frase, pues con el mismo botón puedes enviar tus mensajes rápidamente, ¿Te incomoda levantar el dedo pulgar para compartir tus mensajes? entonces envíalos con la tecla “Enter” del teclado táctil de tu celular.

Cada vez que accedes al teclado táctil de WhatsApp se despliegan los números, letras, barra espaciadora, etc., asimismo, una tecla de color azul que en su interior parece una flecha apuntando hacia la izquierda (enter), si la presionas vas a crear un espacio para que los textos no se encuentren juntos, no obstante, es posible cambiar su funcionamiento predeterminado y que la misma sirva para enviar mensajes.

Los pasos para compartir mensajes con la tecla “Enter” de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho, se desplegarán varias opciones.

Toca la que dice “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado “Chats”.

Activa el interruptor denominado “Enter para enviar”.

Accede a cualquier conversación, ya sea personal o grupal.

Finalmente, escribe tu mensaje y aprieta el ícono de la flecha que apunta hacia la izquierda para enviarlo (se encuentra abajo a la derecha).

Así puedes localizar tu móvil Android desde un iPhone