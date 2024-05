El servicio de mensajería instantánea que actualmente supera los dos mil millones de usuarios en todo el mundo, me refiero a WhatsApp Messenger, te permite agregar nuevos contactos para que estés en constante comunicación con ellos, sin embargo, muchas personas vienen presentando el mismo inconveniente al momento de chatear, pues reportaron que sus amigos nunca le responden los mensajes y no se trata de un error del aplicativo, ¿Qué ocurre? Simplemente no desean hablar contigo, aunque también existe la posibilidad de haberte bloqueado, archivado o silenciado. ¿Cómo saber si lo último en mención es cierto? Presta atención a los detalles que a continuación voy a enseñarte. No descargarás aplicaciones adicionales o programas modificados de WhatsApp.

Así puedes saber si te bloquearon, archivaron o silenciaron en WhatsApp

Primero, es necesario que conozcas las diferencias.

Cuando te bloquean no puedes enviarle mensajes a ese contacto, tampoco comunicarte por llamada o videollamada.

Cuando te archivan tu chat permanece en una carpeta del mismo nombre en donde se encuentran las conversaciones menos relevantes para esa persona.

Silenciar, como su propio nombre lo indica, evita que el teléfono de tu amigo suene cuando le envías un mensaje.

¿Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp? Si al hablarle solo aparece un check de color plomo en la conversación, tampoco puedes ver su nombre, información y foto de perfil.

Si al hablarle solo aparece un check de color plomo en la conversación, tampoco puedes ver su nombre, información y foto de perfil. Dile a un amigo que tengas en común con ese contacto si puede visualizar estos datos desde su cuenta, en caso la repuesta sea positiva significa que te bloquearon.

¿Cómo saber si te archivaron? No hay una manera remota de acceder a esta información, de hecho, la otra persona necesita estar presente, envíale un mensaje y si ves que en su pantalla principal no aparece tu chat entonces decidió archivarte.

Finalmente, ¿Cómo saber si te silenciaron? El usuario también debe estar presente, envíale un mensaje y si el dispositivo móvil no suena es muy probable que hayan silenciado tus notificaciones.

