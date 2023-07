Hace tiempo era complicado compartir videos por WhatsApp, no sabías si realmente llegarían porque la referida plataforma de mensajería rápida solo te permitía enviar archivos que no superen los 100 MB, esta cantidad se elevó a 2 GB y ahora los usuarios mandan sus imágenes, documentos, clips, etc., sin ningún tipo de inconveniente.

Sin embargo, muchos no saben que WhatsApp comprime los videos para no ocupar rápidamente la memoria interna de tu dispositivo móvil, significa que tus contactos no los reciben en su calidad original, ¿Te gustaría compartir videos con la máxima calidad? desde Depor te aplicaré cómo hacerlo.

Así como es posible enviar imágenes con su calidad original, con los videos ocurre algo similar gracias a una nueva herramienta, la cual te permitirá enviar videos en HD (608 x 1206), es cierto también se aplica una ligera compresión, pero no tanto como antes. Por ejemplo: supongamos que deseas enviar un video en Full HD (1920 x 1080), la app de Meta no acepta esta calidad y lo comprimirá a HD.

Cómo enviar videos en alta calidad por WhatsApp

Recuerda que es una función que por el momento solo está disponible en la versión de beta de WhatsApp para los usuarios de Android.

No te preocupes que te enseñaremos a obtenerla. La beta es un programa en donde los usuarios prueban las nuevas herramientas antes de que salgan en la versión estable.

Primero, ingresa a la Google Play Store.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”.

Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Abre la Beta de WhatsApp (que es la misma app en tu celular) y entra a una conversación personal o grupal.

Luego, oprime el ícono del clip > “Galería” > selecciona un video > en la parte superior (junto al ícono de stickers) te saldrá las letras “HD”.

Toca la herramienta y escoge la calidad “Standard” (416 x 880) y “HD” (608 x 1206).

Dale a “Hecho” y comparte el video.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.