Si trabajas con material audiovisual, lo más probable es que tengas problemas a la hora de compartir videos a través de WhatsApp. Lo que hace el sistema es reducir la calidad de las imágenes para que llegue al destino sin problemas. No obstante, hay una manera que las imágenes no se vean pixeladas y no necesitarás descargar una aplicación de terceros.

El truco es enviar el video en WhatsApp como si enviaras un documento. De esta manera, el material que será transferido a través del chat será el archivo original y no el video comprimido por el sistema. Hay que tener en cuenta que esto último sucede para que la descarga y la reproducción de videos no perjudique la tarifa de datos de los usuarios.

Ten en cuenta que las siguientes instrucciones funcionan tanto para la versión móvil como la de escritorio, por lo que podrás enviar archivos originales sin importar el dispositivo en el que estés.

WHATSAPP | Enviar videos sin perder calidad

Lo primero es abrir el chat en WhatsApp y hacer clic en el icono del clip para desplegar las opciones disponibles de transferencia.

y hacer clic en el icono del clip para desplegar las opciones disponibles de transferencia. El menú mostrará varias opciones como Audio, Contacto, Ubicación... El error es hacer clic en Galería, porque así activarás la compresión automática del sistema. Lo que deberás hacer es darle clic a la opción Documento, el cual reconoce tanto archivos doc. como mp3, mp4 y demás formatos audiovisuales. Eso sí, el detalle es que no habrá una reproducción automática en el chat.

Ahora debes buscar entre tus archivos el video que quieras compartir. El navegador será el que tu celular tenga por defecto, por lo que quizá no encuentres de manera tan fácil tu video. Te recomendamos hacer clic en la opción de otros archivos para navegar por los ficheros del celular.

WhatsApp mostrará una ventana en la que debes confirmar el envío del archivo. Para hacerlo, simplemente pulsa en Enviar después de fijarte que es el material que buscabas.

mostrará una ventana en la que debes confirmar el envío del archivo. Para hacerlo, simplemente pulsa en Enviar después de fijarte que es el material que buscabas. WhatsApp , entonces, enviará el archivo a la persona para su descarga. A diferencia de la opción Galería, no podrás editar el video, sino se enviará el archivo original sin ninguna modificación.

, entonces, enviará el archivo a la persona para su descarga. A diferencia de la opción Galería, no podrás editar el video, sino se enviará el archivo original sin ninguna modificación. El destinatario tendrá que recurrir a una app para reproducir el video, debido a que WhatsApp no envió el video como archivo multimedia. En caso de que te llegue material así de gente desconocida, te recomendamos no hacer ninguna descarga, porque se trataría de un malware.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.