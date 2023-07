No hay duda de que el 2023 ha sido el año en donde WhatsApp implementó la mayor cantidad de funciones en su plataforma de mensajería instantánea, ya que su objetivo principal es recuperar a todos los usuarios que alguna vez migraron a los populares programas modificados como: WhatsApp Plus, GB, Aero, etc., por ello, desde Depor te enseñaré a activar el modo actualización, así recibirás las últimas herramientas que ha lanzado la app.

Con el mod no solo recibirás nuevas opciones, también obtendrás los últimos cambios en la interfaz principal de la aplicación perteneciente a Meta, pues en Android las pestañas de “Chats”, “Comunidades”, “Estados” y “Llamadas” pasaron a la parte inferior, mientras que arriba se encuentran los filtros de conversaciones. Además, renovarás los parches de seguridad para que no seas víctima de un posible ciberataque.

El modo actualización consiste en que WhatsApp se actualice automáticamente sin la necesidad de hacerlo de forma manual a través de la Google Play Store de Android, asimismo, solo funcionará cada vez que te conectes a una red wifi para que no consumas tus datos móviles.

Los pasos para habilitar el “modo actualización” de WhatsApp

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe WhatsApp .

. El siguiente paso es entrar en la primera aplicación que te aparezca.

Como ya la tienes instalada en tu teléfono inteligente, te pueden aparecer los siguientes botones: “Desinstalar y Abrir” o “Desinstalar y Actualizar”.

Lo que debes hacer es presionar sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Finalmente, se desplegarán tres opciones, marca la casilla “Actualizar automáticamente”.

Listo, ahora WhatsApp se actualizará solo se publiquen nuevas actualizaciones.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.