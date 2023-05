Dos de las características más importantes y por las que destaca WhatsApp Messenger son las siguientes: seguridad y privacidad, por ello, en los últimos años la referida plataforma de comunicación instantánea ha desarrollado herramientas como: los mensajes de única visualización, el cifrado de extremo a extremo, la verificación en dos pasos, etc., sin embargo, también se acaba de publicar el “bloqueo de chats”, una función que sirve para que bloquees tus conversaciones más personales con huella digital, autenticación Face ID, contraseña o patrón de seguridad.

La nueva opción denominada “bloqueo de chats” por el momento se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de iOS y Android. Básicamente le agregarás un mecanismo de seguridad a las conversaciones que tú quieras, las mismas que se almacenarán en una carpeta bloqueada ubicada en la parte superior de la interfaz principal de WhatsApp.

Es cierto que los chats bloqueados no van a generar notificaciones, de hecho cuando recibas un mensaje de estos contactos o grupos no vas a saber de quién se trata y menos el contenido que te enviaron, pero, de todas maneras aparecerá la notificación “(1,2, 3, 4, etc.) nuevos mensajes”, ¿Te gustaría eliminarla? es algo que desde Depor te explicaremos a continuación.

El truco de WhatsApp para que no recibas notificaciones de los chats bloqueados con huella o patrón

Primero, verifica que la beta de WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre el aplicativo y accede a la carpeta denominada “chats bloqueados” (parte superior de la pestaña chats).

Coloca tu huella digital, patrón de seguridad, contraseña, etc.

Te aparecerán tus conversaciones más personales.

Pulsa por unos segundos sobre la primera y luego selecciona las demás.

Si son varias presiona el ícono de los tres puntos que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Seleccionar todos”.

El siguiente paso es oprimir en el ícono de la bocina con una línea diagonal (parte superior).

Finalmente, silencia las notificaciones por “ocho horas”, “una semana” o para “siempre”, recomendamos la última.

Esta es la diferencia entre “Eliminar” y “Vaciar” un chat de WhatsApp

Ambas borran el contenido de un chat de WhatsApp .

. Asimismo, te preguntarán si deseas borrar los archivos multimedia de la galería, aquellos que se almacenaron al momento de recibirlos o enviarlos por WhatsApp .

. Cuando decidas “Eliminar” o “Vaciar” , los mensajes solo se borrarán en tu dispositivo, no en el de tu contacto, para eso existen los “Mensajes temporales”.

o , los mensajes solo se borrarán en tu dispositivo, no en el de tu contacto, para eso existen los “Mensajes temporales”. La principal diferencia es que “Vaciar” te consultará si deseas conservar los “mensajes destacados”.

Además, al “Vaciar” un chat no desaparecerá de la lista de conversaciones, quiere decir que se mantendrá el orden cronológico del último mensaje.

Cuando eliminas el chat sí desaparece de la interfaz principal, significa que para volver a hablarle a ese usuario tendrás que abrir una nueva conversación.

