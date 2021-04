A veces queremos desaparecer en WhatsApp. Lo bueno es que los desarrolladores del aplicativo han creado herramientas para pasar desapercibido. No obstante, hay cosas que merecen un poco más de atención si, incluso, has silenciado un chat y todavía sigues recibiendo notificaciones por haber sido mencionado. Descuida, aquí damos con la respuesta para que así te olvides de una vez por todas de esa incómoda situación.

El consejo que te vamos a dar funciona especialmente para los grupos de WhatsApp, en los que no queremos participar y aún así recibimos las notificaciones de quienes nos etiquetan. Salirse del grupo es una alternativa, pero no queda bien visto por los demás, porque inmediatamente queda al descubierto que no quieres formar parte del equipo y hay usuarios que, incluso, se molestan contigo por una decisión así.

La opción más viable es silenciar el chat para que así te olvides de las conversaciones; sin embargo, as notificaciones siguen apareciendo en caso de que te mencionen. Por suerte, hay una manera para evitar que esto suceda y no se quiere de aplicaciones de terceros para lograrlo. Aprovechamos también para advertirte que nunca descargues apps de terceros que prometen un servicio extra para WhatsApp, debido a que tu cuenta puede ser baneada si es detectada por el sistema del aplicativo.

WhatsApp permitirá desde ahora silenciar un grupo para siempre. (Foto: Mag)

Entonces, para desaparecer por completo del grupo y no ser notificado, deberás silenciar además los chats personales de quienes no dejan de mencionarte. El truco consiste en decirle a WhatsApp que silencie por completo la conversación para que, más tarde en el grupo, ya no nos salte ninguna alerta de él; o en otras palabras, deberás silenciar por separado a todos los miembros del grupo. Esto solo funciona con los contactos que tengamos agendados en el teléfono.

WHATSAPP | Cómo silenciar conversaciones

Abre la aplicación de WhatsApp

Ve a la ventana de chats

Mantén pulsada la conversación con la persona que quieres silenciar

Pulsa en el icono del altavoz en la esquina superior derecha

Toca en el altavoz

Elige el tiempo que quieres silenciarlo: ocho horas, una semana, un año

Decide si quieres o no mostrar notificaciones

Pulsa en OK para confirmar

