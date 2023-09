Más de cuatro mil millones de usuarios utilizan WhatsApp Messenger en todo el mundo, por ello, es muy probable que la mayoría de tus amistades y familiares chateen por la referida aplicación perteneciente a Meta. Además, es posible que a diario pases muchas horas enviando mensajes, contenido multimedia, publicando estados y realizando llamadas o videollamadas, esto provoca que la batería de tu teléfono se agote rápidamente, ¿Quisieras ahorrar un gran porcentaje de energía? en Depor te diremos cómo hacerlo.

No necesitas descargar aplicaciones adicionales o programas modificados de WhatsApp, como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., de hecho, se trata de una configuración que pocos conocen para que el consumo energético de la batería sea en menores cantidades.

Lo que debes hacer es activar el modo oscuro, añadir un fondo de color sólido para todas las conversaciones personales o grupales y eliminar los Doodles. Como se recuerda, un grupo de píxeles negros agota menos energía a diferencia de los blancos.

Cómo activar el modo ahorro de batería en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Accede a los “Ajustes” > luego al apartado que dice “Chats”.

El siguiente paso es oprimir en “Fondo de pantalla” > “Cambiar” > “ Colores sólidos ”.

”. Desplázate hacia abajo y escoge el fondo de color negro > desmarca la casilla “Añadir Doodles”.

Toca en “Establecer fondo de pantalla” > mueve toda la barra inferior hacia la izquierda.

Abandona las configuraciones y vuelve al apartado “chats” > “ Tema ”.

”. Finalmente, selecciona el tema oscuro.

Listado de los 10 emoticones más utilizados en el 2023

Carita riendo a carcajadas : también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato.

: también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato. Corazón rojo : se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo.

: se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo. Carita sonriente con ojos de corazón : sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien.

: sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien. Manos juntas : este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica.

: este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica. Carita y ojos sonrientes : denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0.

: denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0. Pulgar hacia arriba : indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. Carita con lágrimas : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo.

: indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo. Cara pensativa : se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación.

: se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación. Cara mandando un beso : se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza.

: se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza. Cara sin gracia: Puede transmitir una variedad de emociones negativas, que incluyen irritación, disgusto, mal humor y escepticismo, como si estuviera mirando de reojo.