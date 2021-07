WhatsApp es una aplicación que ha servido a millones de usuarios para conectarse entre sí... para bien y para mal. A veces no queremos ser detectados por ciertas personas, por lo que modificamos la privacidad de la cuenta. No obstante, las publicaciones que hagamos en los estados seguirán viéndose. ¿Qué se puede hacer? ¿Será que el sistema cuenta con una herramienta para que unos cuantos no puedan apreciar nuestras publicaciones? Veamos qué se puede hacer para añadir una capa más de privacidad a nuestra actividad cotidiana.

Antes de explicarte en qué consiste el truco de WhatsApp, deberás activar la opción de confirmación de lectura en la aplicación de mensajería instantánea. El proceso es sencillo y solo deberás acudir a las pestañas Más opciones > Ajustes > Cuenta > Privacidad. Busca la opción Confirmaciones de lectura y actívala.

Es posible que no encuentres la opción, porque probablemente el destinatario te haya bloqueado o no haya abierto la conversación. También es posible que hayas sido bloqueado por el destinatario.

Hecho este proceso, WhatsApp permite establecer o configurar la privacidad de los estados para determinar quiénes pueden verlos. El proceso es el siguiente:

WHATSAPP | Mayor privacidad en tus estados

Abre WhatsApp y acude a Configuración, en la esquina superior derecha selecciona la sección Cuenta.

Ve a Privacidad y selecciona “Quién puede ver mi información personal”.

Una vez en la opción Estado, se mostrará una pantalla en la que podrás elegir quién puede ver los estados, incluir excepciones o bien elegir solo los contactos con los que quieras compartirlas.

Recuerda que los cambios que realices en la privacidad de los estados no afectarán las actualizaciones de estado que ya hayas enviado. Si desactivaste la opción de confirmaciones de lectura, no podrás saber quién vio tus actualizaciones de estado. Si un contacto desactivó sus confirmaciones de lectura, no podrás saber si vio tus actualizaciones de estado.

