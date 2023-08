WhatsApp no solo te permite enviar mensajes textuales o compartir notas de audio, también es posible realizar llamadas y videollamadas con tus contactos o conversaciones grupales, pero debes tener mucho cuidado porque si lo haces tu pareja se podría enterar que estás hablando con alguien más, ¿Cómo? En Depor lo explicaremos a continuación.

La referida plataforma de comunicación instantánea se caracteriza por su seguridad y privacidad, por ello, desde ahora te diremos que no sabrás “directamente” si tu pareja está en una llamada de voz o video con un contacto en específico o chat grupal, solo descubrirás que se comunica con alguien.

Es importante aclarar que no necesitas descargar versiones modificadas de WhatsApp Messenger, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., todo lo vas a hacer de forma legal y sin poner en riesgo tus datos personales.

Cómo saber si tu pareja se encuentra en una llamada de WhatsApp

WhatsApp no cuenta con un buzón de voz cuando no contestas la llamada (es una opción que debería considerarse).

En caso la otra persona se encuentre en una llamada o videollamada , cuando intentes llamarlo se colgará de inmediato y no sonará el tono.

Si llamas a alguien que te ha bloqueado solo escucharás el ringtone, pero nadie contestará.

Recuerda que siempre es bueno estar comunicado con la otra persona para aumentar tu nivel de confianza.

Esto ocurrirá con tu WhatsApp si no tienes foto de perfil

Lo primero que tienes que hacer, si no quieres que WhatsApp tome riendas, es colocar o liberar tu foto de perfil a tus contactos.

En su lugar de eso cogerá la inicial del nombre que has puesto cuando abriste tu cuenta.

Eso quiere decir que si te llamas “Rita” tu imagen de perfil será una “R”.

Esta aparecerá en los colores que desees.

Pero también está lo otro: si has creado tu Avatar, pues WhatsApp colocará una imagen de ti, pero en dibujo.

De esa manera ya no aparecerá la sombra del hombre en color plomo.

Estos cambios ya se están viendo en la versión Beta de la aplicación de mensajería rápida.