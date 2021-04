WhatsApp puede ser la aplicación más usada del mundo, pero no por eso está libre de fallos de seguridad. Varios expertos independientes han notificado de las tantas modalidades que los hackers aprovechan para robar cuentas o cerrarlas de golpe con solo número telefónico de la víctima.

Al menos, no todas son las malas noticias, porque los usuarios de WhatsApp no están expuestos del todo y bien deben estar al tanto de las irregularidades que pueden ocurrir en el sistema para estar advertidos. Teniendo en cuenta las actualizaciones que han hecho los desarrolladores, podemos señalar que hay tres maneras para que sepas si tus chats están siendo espiados o no.

Lo mejor estos trucos de WhatsApp es que no merecen la instalación de una aplicación de terceros, porque todo lo podrás revisar desde la misma plataforma. De hecho, recomendamos no descargar ningún tipo de aplicación que prometa mayor seguridad en WhatsApp, porque podría tratarse de un malware.

WHATSAPP | Tips para saber si te espían

La primera recomendación es revisar, de vez en cuando, el historial de llamadas y videollamadas que se realizaron desde tu cuenta de WhatsApp. Ingresar a este apartado es sencillo: abre la aplicación, haz clic en la pestaña “Llamadas” en la pantalla principal y revisa con atención la actividad más reciente. En caso de haber una llamada que desconozcas, resulta probable que alguien tiene acceso a tu cuenta desde otro dispositivo.

Otra manera de saber si estás peligro -y no necesariamente ya caíste en el engaño- es recibiendo el código de seguridad de seis dígitos de WhatsApp sin haberlo solicitado. Esto sucede cuando un tercero quiere ingresar a tu cuenta desde otro dispositivo con tu número telefónico, por lo que el SMS o llamada de confirmación llegará a tu móvil. Nunca reveles el código de seguridad a nadie, porque brinda acceso inmediato a la cuenta. Además, algunos hackers se valen de la confianza con las víctimas para solicitar, a través de engaños, dicho código y así robar información personal.

Finalmente, la tercera recomendación es ingresar a WhatsApp Web para revisar todos los dispositivos que tengan tu cuenta abierta. Solo ingresa a la aplicación, presiona en ajustes (los tres puntos) y haz clic en WhatsApp Web. Allí verás la última conexión y el navegador a través del cual entraron a tu cuenta. En caso de no reconocer la actividad, haz clic en la notificación y selecciona “cerrar sesión”.

