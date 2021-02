WhatsApp es una aplicación bastante útil para siempre estar en contacto. Solo basta descargarlo y tener el Internet siempre conectado para recibir en tiempo real todos los mensajes de nuestros amigos, colegas y familiares. Sin embargo, hay un error muy particular que puede fastidiar esta experiencia.

A veces no llegan los mensajes al smartphone hasta que no abres WhatsApp. Hay varias soluciones para que esto suceda, por lo que te recomendamos leer con paciencia estos pasos para no tener ningún problema con el servicio de mensajería más popular del mercado.

WHATSAPP | Comprueba la conexión a Internet

Intenta abrir una página web en el navegador.

Si puedes abrir páginas web pero no puedes usar WhatsApp, contacta a tu operador de telefonía móvil para comprobar que tu Nombre de Punto de Acceso (APN, por sus siglas en inglés) y tu router están configurados correctamente para permitir conexiones no-web y socket.

WHATSAPP | Datos de fondo

En tu teléfono, ve a Ajustes > Aplicaciones > Administrador de aplicaciones > WhatsApp > Uso de datos.

Comprueba que la opción Restringir datos de fondo está desactivada.

Sigue los mismos pasos para Google Play Services.

WHATSAPP | Otras soluciones

Apaga tu teléfono, espera 30 segundos y enciéndelo de nuevo.

Restablece las preferencias de las aplicaciones en Ajustes > Aplicaciones > botón de Menú > Restablecer preferencias.

Conecta tu teléfono a una fuente de energía (para evitar que la función de ahorro de batería se active).

Cierra la sesión de WhatsApp Web . Ve a WhatsApp > botón de Menú > WhatsApp Web > Cerrar todas las sesiones.

. Ve a WhatsApp > botón de Menú > WhatsApp Web > Cerrar todas las sesiones. Revisa los ajustes de inactividad de Wi-Fi (Ajustes > Wi-Fi > botón de Menú > Avanzados > Wi-Fi durante suspensión) y asegúrate de que esté configurada a Siempre.

Desinstala cualquier administrador de tareas (task killer) de tu teléfono móvil. Estos programas no permiten que WhatsApp pueda recibir mensajes cuando la aplicación no está abierta.

Abre la aplicación Hangouts, presiona el botón de Menú, y selecciona “Salir” de todas tus cuentas. Luego entra a Hangouts de nuevo y vuelve a iniciar sesión.

