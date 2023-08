WhatsApp cumple con varias funciones y no solo se dedica a enviar y recibir mensajes textuales, por ejemplo: también es posible publicar estados, informarte sobre un tema en específico, realizar llamadas o videollamadas, etc., no obstante, millones también lo utilizan como un bloc de notas personal en donde apuntan y se comparten imágenes o videos.

Como se trata de información 100% privada, ya que podrías apuntar tus correos electrónicos, contraseñas, enviar comprobantes de pago, videos con tu pareja, etc., necesitas una conversación contigo mismo y a la que nadie tenga acceso. Hay dos maneras de crear un chat personal y desde Depor las explicaremos de inmediato.

Antes de comenzar, es necesario destacar que la mayoría prefiere utilizar a WhatsApp como su bloc de notas en lugar de descargar una aplicación desarrollada para dicho propósito, ¿Por qué? simple, es muy segura y cuenta con las copias de seguridad, un documento que respalda los datos de todas tus conversaciones, estos se almacenan en Google Drive y sirven para restaurarlos en otro teléfono.

Así puedes crear uno o varios blocs de notas en WhatsApp

La app ya cuenta con la función bloc de notas, aunque solo te ayudará a crear un chat.

Para obtenerlo verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre el aplicativo y presiona sobre el ícono de “Contactos” que se ubica en la parte inferior derecha de la interfaz principal.

Se desplegarán todos tus contactos agregados > oprime sobre el primer que dice “Envía mensajes a este mismo número”.

Decide que quieras enviar aquí, apuntes, imágenes o videos.

Para tener más blocs de notas necesitas crear un grupo, lo haces presionando los tres puntos > toca en “Nuevo grupo” > agrega a un contacto y luego elimínalo.

Procede a titularlo como quieras.

Repite el proceso para tener más chats personales. Recuerda que no debes pasar el código QR del grupo, de lo contrario otros se unirán sin que lo sepas.

Listado de celulares que no tendrán WhatsApp el 31 de agosto

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus