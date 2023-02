La estrella de WhatsApp que se encuentra junto a tus mensajes no se trata de un error en el aplicativo de comunicación instantánea, solo es una característica para indicar que te ha gustado un texto, foto, video, documento, etc., así este se almacenará en la sección denominada “Destacados” o “Favoritos”, ¿En dónde se ubica el referido lugar? es algo que desde Depor te enseñaremos de inmediato. Toma nota.

Muchos usuarios acostumbran a destacar stickers de WhatsApp, cada vez que lo hacen aparecen de forma automática en el apartado de pegatinas del teclado, no obstante, la mayoría no sabe en dónde se encuentran los otros elementos favoritos como mensajes de texto, videos, audios, etc., pues son registrados en una sección escondida de la misma aplicación.

¿Cómo ver los mensajes favoritos en WhatsApp?

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre el aplicativo e ingresa a cualquier conversación, puede ser personal o grupal, no importa si no recuerdas haber destacado mensajes aquí.

El siguiente paso es presionar sobre el nombre del contacto que se ubica en la parte superior izquierda.

Desplázate hacia abajo y toca en la sección “Mensajes destacados” (la identificas con el ícono de una estrella).

Finalmente, oprime en el texto, archivo multimedia o sticker favorito, así la app te va a derivar al momento en exacto en donde enviaste o recibiste ese mensaje.

¿Por qué motivos WhatsApp puede suspender mi cuenta?