Cambios en WhatsApp. El servicio de mensajería instantánea está actualizando sus términos y políticas de privacidad, los cuales se ejecutarán a partir del 8 de febrero de 2021. Si lo usuarios no están de acuerdo con los cambios, simplemente no podrán usar más el aplicativo.

La notificación de WhatsApp también menciona que los usuarios que prefieran eliminar su cuenta en lugar de aceptar los nuevos términos pueden visitar el centro de ayuda para obtener más información.

Son tres actualizaciones que WhatsApp ejecutará para el siguiente mes: información adicional sobre cómo WhatsApp maneja sus datos, cambios en la comunicación con las empresas y cómo WhatsApp comparte datos con Facebook y sus empresas afiliadas.

“Nuestros servicios tienen características opcionales que, si las utiliza, nos obliga a recopilar información adicional para proporcionar dichas características. Se le notificará de dicha recopilación, según corresponda. Si elige no proporcionar la información necesaria para utilizar una función, no podrá utilizar la función”, señala WhatsApp en un comunicado.

Otra de las políticas señala que WhatsApp ahora almacenará temporalmente los medios reenviados en sus servidores. “Cuando un usuario reenvía medios dentro de un mensaje, almacenamos esos medios temporalmente en forma cifrada en nuestros servidores para ayudar a una entrega más eficiente de reenvíos adicionales”.

Por su parte, la información que WhatsApp comparte con otras empresas de Facebook incluye la información de registro de su cuenta, datos de la transacción, información sobre cómo interactúa con los demás, información del dispositivo móvil y la dirección IP.

Finalmente, WhatsApp dejará de identificar a sus contactos que actualmente no usan su aplicación. “Si alguno de sus contactos aún no está usando nuestros servicios, administraremos esta información por usted de una manera que garantice que esos contactos no puedan ser identificados por nosotros”, señala la empresa.

WHATSAPP | Formatos de texto

WhatsApp ofrece una solución sin la necesidad de acudir a aplicaciones de terceros. Hay cinco fuentes diferentes para personalizar la tipografía y así hacer que tus textos sean leídos de manera más sencilla: negrita, cursiva, negrita cursiva, tachado y monoespaciado.

Negrita : coloca un asterisco (*) antes y después de cada mensaje sin espacios, ejemplo *texto*

coloca un asterisco (*) antes y después de cada mensaje sin espacios, ejemplo *texto* Cursiva : coloca guiones bajo (_) antes y después de cada mensaje sin espacios, ejemplo: _texto_

coloca guiones bajo (_) antes y después de cada mensaje sin espacios, ejemplo: _texto_ Cursiva negrita : coloca un asterisco (*) y un guión bajo (_) antes y después de cada mensaje, ejemplo: *_texto_*

: coloca un asterisco (*) y un guión bajo (_) antes y después de cada mensaje, ejemplo: *_texto_* Tachado : coloca una virgulilla (~) antes y después de cada mensaje, ejemplo: ~texto~

: coloca una virgulilla (~) antes y después de cada mensaje, ejemplo: ~texto~ Monoespaciado: coloca tres comillas invertidas (`) antes y después de cada mensaje, ejemplo: ```texto```