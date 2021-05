¿Aún no lo has hecho? A partir del 15 de mayo WhatsApp puso en vigencia sus nuevas condiciones de uso. En esta se informó a los usuarios que sus comunicaciones no serán vistas por terceros ni muchos menos su información personal será tomada para fines desconocidos.

Sin embargo, el punto controversial de WhatsApp es que ciertos datos o detalles serán tomados por Facebook cuando contactes a una empresa a través de la red social.

A pesar de ello, existen miles de personas que todavía no aceptan las nuevas condiciones de uso de la app de mensajería, la misma que tuvo como día principal el 15 de mayo.

Es por ello que aquí te mencionaremos cuándo es posible que WhatsApp nuevamente te haga recordar de que todavía no has aceptado las nuevas políticas para continuar utilizando la plataforma para smartphone.

HASTA CUÁNDO PUEDES ACEPTAR LAS NUEVAS POLÍTICAS DE WHATSAPP

Como ya informó WhatsApp , ninguna persona se quedará sin poder chatear desde el 15 de mayo. Eso implica que podrás realizar llamadas, videollamadas, leer tus mensajes y hasta poder enviar los mismos.

Sin embargo, la compañía ha dicho que, conforme pasen los días o semanas, algunas funciones serán más limitadas: eso quiere decir que es probable que no puedas revisar en detalle tus conversaciones o chats.

Conoce todo lo que perderás cuando WhatsApp aplique su nueva política de uso en serio. (Foto: WhatsApp)

De igual forma, tampoco podrás ejecutar las llamadas y videollamadas, asimismo tampoco podrás visualizar los mensajes que te llegan en las notificaciones.

Eso sí, WhatsApp se actualizará con normalidad a través de Google Play o iOS Store, pero no tendrás acceso a tu información. De momento se desconoce cuándo se aplicará esto, pero no dudamos de que sea en algunas semanas para que todos los usuarios que usen la app puedan hacerlo sin problemas.