WhatsApp es una aplicación que ofrece varias herramientas y funciones para cumplir con las exigencias cada vez más personalizadas de cada usuario en la actualidad. Y así, como sucede con las opciones que hay que todo el mundo conoce, existen algunos otros trucos que no son tan populares y públicas, como también funciones que complementan desarrolladores de terceros con aplicaciones APK que te posibilitan convertir mensajes de voz a texto, guardar estados y ver mensajes eliminados, por ejemplo.

Por ejemplo, gracias a aplicaciones desarrolladas por terceros y con el aval de WhatsApp, un usuario puede guardar estados de otras personas, puede convertir mensajes de voz a texto y así dinamizar la conversación y ver mensajes eliminados con una sencilla instalación. Eso sí, estas posibilidades, de momento, solo se pueden en dispositivos con sistema operativo Android.

Ver mensajes eliminados

En una conversación, la opción de eliminar un mensaje es una de las herramientas que brinda WhatsApp que más cabida ha tenido entre las últimas funciones lanzadas en los últimos tiempos. Esta posibilidad te permite quitar un mensaje en el que te hayas equivocado, incluso después de que el receptor lo haya visto. Sin embargo, crea frustración muchas veces entre los usuarios.

Es por ello que te contamos cómo ver la notificación de un mensaje que fue borrado. ara los curiosos existe WAMR que te avisa cuando alguien eliminó un mensaje pero que además toma una captura de pantalla para que puedas leer lo que habías recibido. Sin embargo, consume mucha batería pues necesita estar siempre activa.

Convertir audios a mensajes de texto

Transcripción Instantánea puede llegar a ser muy útil pues convierte automáticamente los los mensajes de voz a texto. (Captura)

Muchas veces, una persona no puede escuchar un mensaje por estar ocupado, por lo que prefiere que se lo manden en texto y así no procrastinarlo; sin embargo, no es una posibilidad que venga por sí sola en WhatsApp.

Transcripción Instantánea puede llegar a ser muy útil pues convierte automáticamente los los mensajes de voz a texto y también traduce los sonidos del exterior, aparte del mensaje principal.

Guardar estados

Status Saver ayuda a guardar tus estados de WhatsApp. (Captura)

Tal como en las historias de Instagram, los estados de WhatsApp desaparecen en 24 horas. Sin embargo, la plataforma de imágenes las guarda en un archivo, en la de mensajería esto es imposible, por lo que si quieres hacerlo, basta con que descargues Status Saver, que descarga tanto los tuyos como los de otras personas.

Personaliza tus mensajes en WhatsApp

Stylish Text te permite personalizar el tipo de letra que usas en WhatsApp como más te guste. (Foto: Vivantic)

Te contamos acerca de una manera rápida y sencilla para personalizar tus mensajes como más te guste. Para hacerlo solo necesitarás instalar Stylish Text, una app de terceros muy conocida entre los cibernautas, que justamente te permitirá escoger entre varios estilos de letra así como colores para tus mensajes.

Tal y como se puede apreciar en la imagen de arriba, Stylish Text ofrece más de 115 estilos diferentes de letras, y no solo funciona en WhatsApp. Este popular mood también es compatible con otras aplicaciones como Facebook o Messenger, donde para antes de usarla lo primero será aceptar todos los permisos necesarios para su funcionamiento.

¿Cómo saber quién me espía en WhatsApp? Entérate aquí

Dicho esto, lo siguiente será activar esta app en nuestro teléfono, con lo que aparecerá una burbuja al costado de nuestra pantalla con el logo de Stylish Text. Ahora bien, el resto es pan comido. Siguiendo con el manual, abriremos una conversación cualquiera, comenzamos a escribir un mensaje, e inmediatamente después tocamos la burbuja.

Una vez hecho, a continuación se abrirá una ventana con un lista amplío de fuentes, entre los que tendremos que escoger el que más sea de nuestro agrado. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer ahora es seleccionar el tipo de letra que queramos y automáticamente se aplicará a nuestro mensaje. Fácil y rápido. ¿Te sirvió esta información? Mira más trucos de esta aplicación aquí.

WhatsApp: cambia el tipo de letra en la app e instaura tu propio tu estilo con este sencillo truco. (Foto: Difusión)

A manera de resumen, si la explicación en los párrafos anteriores no te fue de utilidad o no entendiste algún paso, te invitamos a leer el siguiente paso a paso para que uses la aplicación Stylish Text como un experto. Recuerda, son más de cien las fuentes que tendrás disponibles, por lo que todo dependerá de ti. Eso sí, deberás tener paciencia con la publicidad. Vamos con la guía:

Instala Stylish Text

Abre la aplicación y actívala (que salga la burbuja)

Abre WhatsApp y pulsa sobre cualquier chat

y pulsa sobre cualquier chat Escribe el texto que quieres enviar.

Selecciona el estilo que más te guste.

Pulsa en el icono de WhatsApp que esta al lado del texto y envíalo a tu contacto. Puedes también enviarlo a cualquier otro app.





