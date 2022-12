¿Te has preguntado si es posible mantener abierta una cuenta de WhatsApp en diferentes aparatos móviles? Realmente sí se puede, pero deberás tener cuidado en caso de que alguien robe ese celular, ya que podría ingresar a toda tu información. Solo es necesario que comiences el proceso de instalación de la aplicación y utilices el código de seis dígitos.

De esta forma, podrás tener dos celulares con un mismo WhatsApp. No obstante, todo parece indicar que Meta planea que una cuenta de WhatsApp sea similar a una de Facebook o Instagram.

Estas dos aplicaciones cuentan con un usuario y contraseña, mientras que el app de comunicación solo permite iniciar sesión con tu número de teléfono y un código de verificación que te llega al buzón de mensajes.

Nuevo código de seis dígitos en WhatsApp

Nuevo código de seis dígitos en WhatsApp. Foto: WaBetainfo

El medio WaBetainfo reportó que algunos usuarios que cuentan con WhatsApp Beta de Android 2.23.1.11, ya pueden encontrar una nueva capa de seguridad. Se permitirá en el futuro crear un código de seis dígitos para iniciar sesión en otro celular.

“Como puede ver en esta captura de pantalla, aparece una nueva opción de verificación dentro de la hoja de verificación y le pregunta si desea obtener el código en su teléfono principal. Si la función está habilitada para su cuenta, el código de 6 dígitos se enviará a su dispositivo principal. Incluso en este caso, WhatsApp sugiere mantener privado su código de 6 dígitos, ya que es como un código de acceso. Si no solicitó el código de 6 dígitos, puede ignorar la hoja de verificación descartándola.

Tenga en cuenta que esta característica está limitada a algunos probadores beta afortunados, así que no se sorprenda si todavía no está habilitada para su cuenta de WhatsApp: parece que se está implementando para un número muy limitado de usuarios beta, por lo que la implementación no es muy amplia”, detalla el medio indicado.

La diferencia con los seis códigos anteriores, es que estos no cambiarán y no deberás compartirlos con nadie, ya que funciona como contraseña para tu perfil.

