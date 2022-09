WhatsApp ha recibido varias actualizaciones y parches para mejorar la experiencia en videollamadas. Lamentablemente, el desarrollo se mantuvo un tanto conservador en cuanto a los cambios visibles. El app de Meta se usa solo para una comunicación rápida, no tanto para salas de conferencias virtuales.

Pero esto está por cambiar. Will Cathcart, director de WhatsAp, y Mark Zuckerberg, CEO de Meta, compartieron algunas herramientas que mejorarán la experiencia durante las videollamadas.

Call Links llegará a WhatsApp

Si perdiste una videollamada, quizás es un tanto complicado que te vuelvas a conectar. No obstante, con los enlaces de invitación, cualquier persona podrá ingresar. Si has usado Zom, ya debes estar acostumbrado a compartir enlaces con tus compañeros para que no pierdan la clase o conferencia.

Por lo pronto, se sabe que la aplicación habilitará Call Links a finales de septiembre, pero se realizará de forma escalonada entre los usuarios. No todos contarán con la herramienta al mismo tiempo.

“Emocionado de presentar Call Links en @WhatsApp para que pueda iniciar o unirse fácilmente a una llamada usando solo un enlace. Disponible para llamadas de audio y video a partir de esta semana”, escribió Will Cathcart en su cuenta personal de Twitter.

Videollamadas de 32 personas

Uno de los elementos que más pedían los usuarios era salas de llamadas de más integrantes, ya que solo permitía hasta 8 invitaciones. Pues ahora se extenderá el número hasta 32. Otras apps como Google Meets ya permiten grupos más grandes.

