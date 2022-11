Los programadores de WhatsApp continúan trabajando para brindarle a los usuarios un mejor servicio de mensajería instantánea, ya que siguen añadiendo nuevas funciones en su referida plataforma, especialmente a las conversaciones grupales, pues hace unas semanas se pudo conocer que el aplicativo de Meta incrementó el número de participantes de 256 a 512 miembros, ahora, crearon la herramienta “Silencio automático”, ¿Para qué sirve esta opción? es algo que desde Depor te explicaremos. Toma nota.

Así funcionará el silencio automático en los chats grupales

Es un hecho que los chats grupales de WhatsApp resultan ser un dolor de cabeza en algunas ocasiones, sobre todo cuando tu no estás participando de la conversación, ya que a cada instante te llegan notificaciones de mensajes que interrumpen lo que vienes haciendo en tu celular.

Lo ideal sería silenciar los grupos manualmente, pero en caso seas miembro de varios chats grupales se convertiría en una tarea tediosa de realizar y hasta te tomaría demasiado tiempo, por esta razón es que WhatsApp añadió la función “Silencio automático”, y como su nombre lo indica evitará que te lleguen esas molestas notificaciones, informó WabetaInfo.

El detalles es que esta herramienta solo se activará automáticamente cuando en los grupos hayan más de 256 participantes, si es así te aparecerá el siguiente aviso en el chat: “Este grupo tiene más de 256 participantes y fue silenciado automáticamente para ayudar a reducir las notificaciones”. Es necesario destacar que por el momento la función está disponible en la versión Beta de WhatsApp para los usuarios de Android.

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para celulares Android?

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

y busca la aplicación . Aprieta en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Haz clic en la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Después, pulsa en el apartado “Convertirme en verificador” y ya tendrás la Beta.

Trucos de WhatsApp que son falsos

Ver estados sin que se den cuenta, pero, tú sí sabrás quién vio tus historias

En caso decidas desactivar la “Confirmación de lectura” de WhatsApp, es cierto que podrás ver los estados de tus amigos sin que ellos se den cuenta, pero si tú publicas un estado tampoco sabrás qué contactos lo visualizaron, simplemente aparecerá el ícono de un cero junto a una raya.

Otro de los trucos falsos que difunden algunos creadores de contenido, es que si cuentas con la confirmación de lectura encendida y activas el modo avión de tu celular para ver uno o varios estados de WhatsApp, no aparecerá tu visto tras cerrar el aplicativo del segundo plano y desactivar el referido modo a fin de volver a tener conexión a la red. Esto es 100% falso, tu visto saldrá automáticamente, mucho cuidado.

Desactivar la “Confirmación de lectura” para que no aparezca el visto en los chats

Esta configuración sí es cierta, sin embargo, muchos no indican que esto solamente funciona para los chats personales de WhatsApp, quiere decir en aquellas conversaciones en donde solo chateas con un solo contacto. Lo mismo no ocurre en los grupos, pues cuando alguien envía un texto, foto, video, audio, etc., tu visto si aparecerá en caso entres al chat, incluso si escuchas un audio saldrá “Reproducido por (tu nombre)”. A tener en cuenta.

Eliminar mensaje “para todos” cambiando la hora

Cuando te arrepientes de haber enviado un mensaje de WhatsApp tienes hasta una hora, ocho minutos y 16 segundos para eliminarlo, pasando este tiempo solo podrás borrar el mensaje “para ti”. Se dice que si tu mensaje compartido sobrepasó el tiempo antes mencionado, cambiando la hora del smartphone te volverá a aparecer la opción “para todos”.

Por ejemplo, si envías un mensaje a las 10 de la mañana, y quieres eliminarlo a las 11:09 AM, la app no te permitirá hacerlo, el detalle es que se dice equivocadamente que al cambiar la hora de tu móvil a las 11:08 AM o antes del tiempo límite ya te aparecerá la opción “Para todos”, esto es totalmente falso, lo único que conseguirás es alterar la hora real.