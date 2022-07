WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea que cuenta con muchos trucos y secretos que se han ido descubriendo a lo largo de los años, algunos más conocidos que otros, sin embargo, existe uno que te permite bloquear a un número que no tienes agregado como contacto, ¿Es posible? la respuesta es sí, y el procedimiento es compatible con cualquier teléfono inteligente que tenga como sistema operativo a Android de Google o iOS de Apple. Toma nota.

¿Para qué vas a querer bloquear a un número que no tienes agendado en WhatsApp? hay muchas razones para hacerlo, por ejemplo: es posible que alguien le pase tu número a una persona con la que no deseas hablar, ya sea un amigo, familiar, expareja, etc. Es importante aclarar que no tendrás que descargar aplicaciones externas, solo debes tener conexión a internet y un navegador web.

EL TRUCO PARA BLOQUEAR UN NÚMERO QUE NO TIENES AGREGADO EN WHATSAPP

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS. Ahora, desde tu celular abre Google Chrome o el navegador de tu preferencia y escribe lo siguiente en la barra de direcciones: “ wa.me/(prefijo del país y número telefónico) ”, sin las comillas por supuesto. Por ejemplo: wa.me/+51987654321 .

”, sin las comillas por supuesto. Por ejemplo: . Presiona enter o buscar y se habilitará una ventana de la página oficial de WhatsApp que dice: “ Chatea en WhatsApp con +51987654321 ″, debajo tendrás un botón verde denominado “Continuar al chat”, presiónalo.

″, debajo tendrás un botón verde denominado “Continuar al chat”, presiónalo. Automáticamente se abrirá una conversación con ese número y arriba del chat tendrás dos opciones: “Bloquear” y “Añadir”, escoge la primera.

Finalmente, la app te informará que tras bloquearlo este número no podrá llamarte ni enviarte mensajes, asimismo, esta acción que acabas de realizar no le será notificada al usuario.

