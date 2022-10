WhatsApp está repleto de trucos y los usuarios continúan descubriendo nuevas formas de averiguar algo en específico a través de la referida aplicación de mensajería instantánea; en esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos otro sencillo truco para saber si tu amigo o pareja ha eliminado algunos mensajes de sus conversaciones. Toma nota.

Cada vez que eliminas un mensaje de WhatsApp que has enviado o recibido con la opción “Para ti”, desaparece todo el contenido automáticamente y no queda ningún rastro de la acción, sin embargo, hay un detalle muy importante que seguramente no conocías, el mismo que te delatará sin que te des cuenta.

ASÍ PUEDES SABER SI TU PAREJA O AMIGO HA ELIMINADO UN MENSAJE DE WHATSAPP

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Abre la aplicación en el celular de tu pareja o amigo.

Mira el chat en donde sospechas que han borrado uno o varios mensajes.

Todo dependerá de la hora, por ejemplo: supongamos que se eliminaron todos los mensajes del 27 de octubre (no la conversación), pero, en el chat ha quedado un mensaje del día de ayer (26 de octubre).

En caso esta conversación se encuentre en la parte superior o por encima de los chats en donde hubo actividad el mismo 27 de octubre, significa que han eliminado algo, ya sean textos, fotos, videos, etc.

Recuerda que al recibir mensajes nuevos en un chat, el mismo se ubica en la primera posición automáticamente.

Ojo, el chat no debe estar anclado.

No es posible que el mensaje de un chat de ayer o con una hora inferior a los de hoy aparezca en primera posición. (Foto: GEC)

POR QUÉ NO PUEDES VER LA ÚLTIMA HORA DE CONEXIÓN DE WHATSAPP

Existen varios motivos por las que no puedes ver la última hora de conexión de WhatsApp de tu pareja.

Una de ellas es que ella o él decidió ocultarlo para todos.

Para eso debes ir a Ajustes, Cuenta, Privacidad y Ocultar para todos última hora de conexión.

Otro motivo es que no te tiene agendado en WhatsApp.

Simplemente indícale que registre tu número y listo.

Asimismo, puede que esa persona te haya eliminado de sus contactos.

Como último recurso, puede que te haya bloqueado o haya cambiado de celular.

Recuerda siempre mantenerte en contacto con él o ella para evitar malos ratos.

Solo usa este truco de WhatsApp siempre y cuando sepas las verdaderas razones por las que se oculta la última hora de conexión.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.