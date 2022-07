Todos los usuarios de WhatsApp requieren de un número telefónico para que empiecen a chatear desde la referida plataforma, asimismo, todavía hay personas que prefieren agregar a sus contactos de la manera tradicional, solicitando el número, esto a pesar de que ya se puede registrar a alguien con la ayuda de un código QR. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a identificar si es que te han brindado un número telefónico falso de WhatsApp.

Los números en Perú tienen nueve dígitos, pero que te pasen todos no significa que ese número de WhatsApp sea verdadero, ya que podrían haberse confundido en el dictado o simplemente se equivocaron apropósito. Es muy fácil saber si un teléfono no es verídico, no tendrás que descargar aplicaciones externas, solo realizar una serie de ajustes al interior del aplicativo perteneciente a Meta. Toma nota.

EL TRUCO PARA SABER SI TE PASARON UN NÚMERO DE WHATSAPP FALSO

Primero, registra el número que te brindaron en tu agenda de contactos.

El siguiente paso es acceder a WhatsApp y presionar el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

y presionar el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho. Se desplegarán varias opciones, toca sobre los “Ajustes”.

Ahora, desplázate hacia abajo y haz clic en “Invitar amigos”.

En esta parte te aparecerá una lista con todos los números que has registrado en la agenda de tu celular y que no tienen una cuenta de WhatsApp creada.

creada. Lo único que debes hacer es buscar a ese contacto que guardaste y si te aparece, significa que el número que te dieron es falso.

ESTA ES LA NUEVA ESTAFA QUE SE ESTÁ EVIANDO POR WHATSAPP

Miles de cibernautas han denunciado públicamente a través de diferentes redes sociales como Facebook o Twitter, que por WhatsApp está circulando una nueva estrategia que han creado los delincuentes informáticos para estafar a sus víctimas, ¿De qué se trata? consiste en que un número desconocido te envía ofertas laborales de la Compañía Meta con un sueldo de 600 soles por trabajar menos de media hora al día.

El mensaje dice lo siguiente: “Buenas noticias, has sido seleccionado para formar parte del equipo de Facebook (Meta) como asistente en línea para la última tendencia. Trabaja menos de media hora al día para ganar hasta 600 soles diarios (Solo por tiempo limitado). Contáctanos para reservar tu lugar ahora. (El solicitante debe tener 22 años o más)”, acto seguido proceden a dejar un número de contacto.

¿Qué debes hacer en este caso? pues al recibir este mensaje no le escribas al número adjunto, ya que no sabemos qué intenciones podría tener ese usuario, además, Meta jamás ha difundido ofertas laborales por WhatsApp. También se recomienda reportar el mensaje y bloquearlo.