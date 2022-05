El código de verificación de WhatsApp es un mecanismo de seguridad y privacidad que sirve para que nadie se apodere de tu cuenta, por ejemplo: es muy común que los ciberdelincuentes registren tu número en otro dispositivo móvil y luego te escriban diciéndote que “por error” te enviaron un mensaje de texto SMS que contiene una clave con seis dígitos, la cual necesitan para robar tu cuenta y ver todas tus conversaciones.

Si eres un usuario de WhatsApp que solo busca registrar su nuevo número de celular o abrir su antigua cuenta en otro smartphone, desde Depor te explicaremos lo que debes hacer en caso la referida app de mensajería no te haya enviado ningún código de verificación, insistimos, el mismo que nunca debes compartir y menos si alguien te lo pide con el viejo cuento de que lo necesita con urgencia.

WhatsApp tiene una función denominada “Verificación automática”, esta sirve para que no ingreses manualmente tu código de verificación, sin embargo, en caso no te llegue nada por SMS o llamada, un problema bastante común, te quedarás estancado en este paso y no podrás empezar a chatear con nadie, será imposible que registres tu cuenta o la abras en otro celular. Si te encuentras en esta situación aplica las siguientes recomendaciones:

QUÉ HACER CUANDO WHATSAPP NO TE ENVÍA EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

Corrobora que tu número de teléfono y el código internacional de tu país estén correctamente redactados, en el caso de Perú el prefijo es “+51″, en ese sentido debería quedar así: +51 987 654 321.

Comprueba que la tarjeta SIM esté activa. Cuando no pagas a tiempo el plan que has contratado con alguna compañía telefónica, te restringen el ingreso de las llamadas y mensajes de texto SMS, por está razón es que WhatsApp no puede enviarte el código de verificación.

no puede enviarte el código de verificación. También se recomienda salir de los lugares cerrados en dónde la señal o la cobertura de la red no llega.

Finalmente, intenta desinstalar y volver a instalar WhatsApp, de repente hay un fallo en el sistema del móvil o el aplicativo.

Cómo pasar tus conversaciones de WhatsApp de un iPhone a Android