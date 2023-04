WhatsApp no de ja de sorprender a los usuarios. Los más recientes reportes indicaban que la aplicación trabajaba en un “newletter” o boletín de noticias. En otras palabras, un panel de actualizaciones que deseas compartir con ciertos contactos que se suscriben a tu perfil.

Esta herramienta es utilizada por periódicos digitales o revistas para mandar una dirección de correo electrónico una actualización de noticias. Pues ahora la herramienta estará al alcance de todos vía WhatsApp.

Tan solo llevaba una semana en desarrollo y Meta ya ha decidido realizar cambios sustanciales al funcionamiento. El nombre ha cambiado en la beta de la aplicación a “Channels” o canales según detalla el portal WaBetainfo.

Nuevos “newsletters” en WhatsApp

“Como se anunció en el artículo sobre la actualización de WhatsApp beta para Android 2.23.5.8, los canales estarán disponibles como una sección separada y opcional dentro de la pestaña Estado, ahora llamada “Actualizaciones”.

La pestaña renovada también incluirá una interfaz rediseñada para actualizaciones de estado, que aparecerá horizontalmente en el futuro”, detalla WaBetainfo.

“Un canal de WhatsApp se marca como una herramienta privada, ya que los números de teléfono y la información del usuario que se une a un canal siempre están ocultos. Sin embargo, los mensajes recibidos dentro de un canal no se cifrarán de extremo a extremo, puesto que el concepto de uno a muchos canales referidos no tendría mucho sentido, debido a que una gran cantidad de usuarios podrán suscribirse a un canal. Vale la pena señalar que los canales no afectarán el cifrado de extremo a extremo de la mensajería privada, ya que continúan estando cifrados de extremo a extremo. Esto significa que nadie más, ni siquiera WhatsApp, Meta y un proveedor de proxy, puede leer sus mensajes personales y escuchar sus llamadas privadas”, añade el portal.

Nuevos “newsletters” en WhatsApp. Foto: WaBetainfo

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.