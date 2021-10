¿Tu celular se quedará sin WhatsApp ? A partir del 1 de noviembre varios celulares se ya no podrán usar la app. De esa forma ya no enviarás mensajes, fotos, videos, GIF, hasta realizar llamadas o videollamadas. ¿Cuáles son los smartphones de Huawei que ya no contarán con la aplicación?

Hay mucha controversia sobre cuáles serán los celulares que ya no tendrán WhatsApp el 1 de noviembre. Sin embargo, según informa la aplicación en su web, aquellos dispositivos que ya no serán compatibles con la aplicación son los que cuentan con Android 4.0.4 o inferior.

Es de tal forma que si tienes un celular Huawei en tus manos deberás ir a los Ajustes de tu dispositivo. Allí desplázate hacia la parte donde dice Sistema o Actualización de sistema. En dicho apartado podrás observar qué número de Android tiene tu móvil.

LISTADO DE CELULARES HUAWEI QUE SE QUEDARÁN SIN WHATSAPP

El portal Infobae ha elaborado un listado de dispositivos que se quedarán sin WhatsApp el 1 de noviembre, entre ellos algunos terminales de la marca Huawei. Aquí te lo contamos:

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Uno de los dispositivos de Huawei que se quedará sin WhatsApp es el Huawei Ascend G740. (Foto: Huawei)

Huawei Ascend D2

Recuerda que si tienes una actualización de Android pendiente, es mejor que lo instales con la finalidad de poder seguir usando WhatsApp por mucho más tiempo.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.