WhatsApp actualiza siempre sus requisitos para que emplees su app en tu dispositivo móvil sin problemas. Aunque, en los últimos días, ha decidido banear a todos usuarios que cuentan con una versión modificada de la aplicación, pero allí no queda todo: sino también ha finalizado su alianza con todos los que tienen una versión antigua de Android. ¿Eso quiere decir que mi smartphone viejito no me permitirá chatear?

Aunque no está mencionado cómo será el proceso, lo más probable es que ya no se te permita actualizar WhatsApp desde la Google Play. Sobre todo si tienes uno de estos dispositivos Huawei, es por esa razón que hoy te brindaré el listado.

Listado de celulares Huawei que se quedarán sin WhatsApp en junio

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Cómo saber qué versión de Android tienes en tu Huawei

Para poder saber qué versión tiene su celular Android, lo mejor será ingresar al apartado de Ajustes y allí dirigirte a “Acerca del dispositivo”. En ese instante se te brindarán todas las especificaciones de tu terminal de Huawei.

Incluso, chequearás la versión de sistema operativo que cuentas. Recuerda que si es EMUI, puede que en su interior se encuentre Android 12 o Android 13.

Además, los dispositivos de la marca china que ya no podrán usar WhatsApp son los que tienen Android 5.0 o inferior, mismos que todavía cuentan con los servicios de Google o Google Play.

HUAWEI | En la actualidad los terminales Huawei vienen con EMUI. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cómo seguir usando WhatsApp luego de junio

Si tu terminal de Huawei se encuentra en el listado y no tienes demasiado tiempo como para comprar otro más actual, te comento que podrás emplear WhatsApp, pero en un tiempo determinado.

Una vez hayas comprobado qué sistema operativo tiene tu smartphone Huawei, anda a Google Play y chequea si puedes actualizar la app. En caso se te muestre que no es compatible, solo debes ingresar al siguiente enlace de la app oficial.

Pulsa donde dice “Instalar el paquete” y podrás contar con el APK. Ábrelo y presiona en el botón de “Actualizar”. Con ello ya podrás tener WhatsApp, pero recuerda que habrá un tiempo en el que ya no se podrá hacer.

WHATSAPP | Este es el mensaje que te aparecerá en caso quieras instalar WhatsApp en un celular antiguo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

