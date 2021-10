Que no te pase factura. A partir del 1 de noviembre ya no podrá actualizarse WhatsApp en varios celulares de todo el mundo debido a que no será compatible. Es por esa razón que hemos elaborado un listado de todos los terminales iPhone que ya no contarán con la aplicación. ¿El tuyo está?

Los iPhone que no contarán con WhatsApp el 1 de noviembre serán aquellos que cuentan con sistema operativo iOS 10, un software que tiene casi 5 años de antigüedad. Para saber si tu terminal cuenta con ello solo deberás ingresar a Ajustes, luego a Sistemas y allí verificarlo.

Lamentablemente, pese a que puedes instalar el APK en terminales que no son compatibles, específicamente en Android, en los iPhone no puedes descargar aplicaciones de terceros, por lo que no tendrás WhatsApp de por vida.

LISTADO DE CELULARES IPHONE QUE NO TENDRÁN WHATSAPP EL 1 DE NOVIEMBRE

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

El iPhone 4 es el dispositivo que cuenta con sistema operativo iOS 10 y puede perder WhatsApp. (Foto: Apple)

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Recuerda que si tienes un iPhone, chequea si cuentas con la última versión de iOS. Para actualizarlo solo deberás ir a Ajustes, General y Actualización. Solo así evitarás que tu dispositivo pueda seguir gozando de WhatsApp unos años más.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.