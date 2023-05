WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones que está teniendo más novedades y cambios en los primeros cuatro meses. Ahora ya es posible editar los mensajes que tienes en la app, incluso los enviados y leídos, así como publicar audios en tus estados.

Sin embargo, son pocos los usuarios que no podrán disfrutar de todas esas novedades de WhatsApp que se encuentran en fase beta debido a que tienen un celular no compatible. Esto generará que la app deje de funcionar normalmente y no puedas enviar tus mensajes como tradicionalmente lo haces.

El próximo 31 de mayo la app perteneciente a Meta tomará esa radical decisión de dejar sin WhatsApp a varios smartphones de todo el mundo y aquí te decimos cuáles son. ¿Cuál de todos tienes? Aquí te lo contamos.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 31 de mayo

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Cómo saber si tu smartphone se quedará sin WhatsApp

Para ello ingresa a los Ajustes de tu celular

Luego anda a Información de dispositivo.

Ahora revisa qué versión de Android tienes en tu smartphone

Solo los celulares que tienen Android 4.1 o inferior ya no contarán con WhatsApp.

Mientras que en el caso de los iPhone, los que tienen iOS 12, iOS 11 o iOS 10 no podrán actualizar la app.

