¿Tienes uno de estos celulares Samsung? La aplicación de WhatsApp está sumando una serie de detalles en diversos celulares del mundo. Por ejemplo, tienes ahora la posibilidad de poder reaccionar con cualquier emoticón, además de realizar llamadas con 32 personas a la vez.

Sin embargo, como cada mes, la aplicación dejará de funcionar en algunos celulares Android, como es el caso de los Samsung. ¿Tu smartphone ya no tendrá WhatsApp ? El 31 de julio se producirá un nuevo apagón del servicio de mensajería, para ello te dejamos el listado de móviles de la marca surcoreana que no contarán con la app de Meta.

LISTADO DE CELULARES SAMSUNG QUE NO TENDRÁN WHATSAPP

Samsung Galaxy

Samsung Trend Lite

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Algunos celulares Samsung que solo se actualizaron hasta Android 4.1 se quedarán sin WhatsApp. (Foto: Samsung)

Dichos dispositivos no tendrán WhatsApp debido a una razón: cuentan con el sistema operativo de Android 4.1. Al no actualizarse, tienen los días contados. Lo único es comprarte un celular con software actual para que no pierdas tus conversaciones.

POR QUÉ MOTIVOS WHATSAPP PUEDE SUSPENDER MI NÚMERO O CUENTA