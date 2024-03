¿Ya has descargado la última versión de WhatsApp? Para poder obtenerla es necesario ir a Google Play o iOS Store y buscar el nombre de la aplicación de mensajería rápida. Si visualizas que existe algún tipo de update, lo mejor será siempre descargarlo para que no te pierdas de nada. Asimismo, cada vez que la plataforma de Meta lanza una versión, hace cambios no solo en su código interno, sino también en funciones que se ven a vista y paciencia de sus usuarios. Si es que te has pedido alguna que ha ingresado en marzo, pues no te preocupes porque hoy te muestro todo el listado de las cosas que se han integrado al programa de Mark Zuckerberg. Lo mejor de todo es que ya las estoy utilizando para que no te quedes tampoco sin acceder a ellas.

Listado de novedades de WhatsApp que llegaron en marzo

Actualización de aplicación: Para poder acceder a este botón es necesario recurrir a los Ajustes de la app, luego presiona donde dice “Actualización” y allí habilita dos funciones que te informarán si tienes la versión más reciente de WhatsApp y la otra que te indica si deseas que las futuras apps se descarguen automáticamente. Yo te recomiendo que habilites las dos.

Estados de 1 minuto: Para poder publicar los estados con videos largos o de 1 minuto, es necesario que te unas a la Beta de WhatsApp, desde la misma Google Play. Una vez que te llegue la más reciente versión, deberás ingresar a Estados y luego verificar si ya tiene la opción para compartir contenido multimedia de 60 segundos.

WHATSAPP | Este botón ha aparecido en todos los celulares Android y hoy te explico qué significa en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cifrado de extremo a extremo en tus copias de seguridad: Para que nadie más pueda descargar tu copia de seguridad en otro teléfono, lo mejor será siempre ir a Ajustes, Chats y proteger tu copia de seguridad de extremo a extremo. De esa manera, cualquier hacker que quiera acceder a tu backup, se le frenará con una contraseña.

WHATSAPP | Recuerda que la contraseña que coloques, deberás tenerla en la mente o no podrás acceder a tu backup. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pestaña de cifrado de extremo a extremo: Asimismo, con la finalidad de que sepas que estás chateando con total seguridad, WhatsApp ha decidido colocar una información que dice “Cifrado de extremo a extremo” justo debajo del nombre de contacto de la app. Así ni el mismo WhatsApp podrá ingresar a tus conversaciones.

Filtrar conversaciones: Otro detalle es que ahora puedes filtrar tus chats de WhatsApp en "Leído", "No leído" y los "Grupos". De esa manera ya no tendrás todos metidos en un mismo lugar, sino que los tendrás en orden.

