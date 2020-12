Una de las grandes intrigas de WhatsApp es saber si has sido o no bloqueado por tus contactos. El sistema no notifica al usuario bloqueado, por lo que siempre existe la duda si es así. Existe la posibilidad de que dicho contacto haya cambiado de teléfono, pero nada mejor que un poco de certeza para saber cómo andan las cosas en la lista de amigos.

Arseni Scheltsin, director general de Diplatforms, cuenta que hay varias maneras de saber si te han bloqueado en WhatsApp; solo tienes que saber las herramientas del aplicativo para “hackear” la información que ofrece el sistema.

Para saber si fuiste bloqueado en WhatsApp, puedes intentar añadir a un contacto a un chat o grupo compartido. “Si ves un mensaje sobre la imposibilidad de añadir un contacto al grupo, es muy probable que hayas sido bloqueado”, señaló Scheltsin.

Otra manera de saber si fuiste bloqueado en WhatsApp es si la llamada se corta muchas veces seguidas cuando marcas a una persona. También puedes enviar un mensaje y percatarte que solo haya un check, por lo que el mensaje ha sido enviado, pero no recibido. De ser así, resulta probable que hayas sido bloqueado.

“Si la segunda no aparece durante mucho tiempo, la probabilidad de bloqueo aumenta”, especifica el experto.

“Si todo lo enumerado corresponde con tu caso, entonces puedes estar en un 99% seguro de que has sido bloqueado. Otra posibilidad es que el contacto haya decidido borrarse del mensajero”, resumió Scheltsin.

WHATSAPP | Acceso a móviles

En una actualización de la sección “Preguntas frecuentes”, WhatsApp comunicó cuáles serán los equipos y sistemas operativos compatibles que dejarán de tener acceso, porque no recibirán más parches.

Los móviles Android requerirán de una versión superior al 4.0.3 para seguir usando WhatsApp. Los móviles iPhone, por su parte, tendrán acceso al aplicativo desde iOS 9 para arriba.