Un atajo de WhatsApp es considerado como un acceso directo para empezar a enviar mensajes o utilizar algunas funciones de una manera más rápida que la habitual, por ejemplo: existe el widget que te permite entrar a la cámara de la app, así vas a tomar fotos o grabar videos de inmediato.

En esta oportunidad, desde Depor te enseñaré a habilitar el mejor acceso directo de WhatsApp que se ha lanzado durante el año 2023, de hecho pocos lo conocen, pero te ayudará a chatear mientras utilizas otras aplicaciones de manera simultánea, pues la pantalla se puede agrandar, reducir, minimizar y maximizar.

Antes de comenzar, es importante aclarar que para activar el mejor atajo de la plataforma perteneciente a Meta no será necesario descargar aplicaciones de terceros o programas APKs modificados, como por ejemplo: WhatsApp Plus, Foad, GB, etc. Recuerda que la opción a utilizar solo se encuentra disponible en algunas marcas de celulares, de preferencia que sean equipos gama media o alta.

Este es el mejor de WhatsApp del año 2023

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación > presiona el botón digital de “Multitareas” que se ubica en la barra de navegación de tu teléfono inteligente (es un ícono de tres líneas verticales)

Se desplegarán ventanas de las aplicaciones abiertas en segundo plano.

Oprime el logo de WhatsApp > y luego aprieta en “ Abrir en vista emergente ”.

”. El siguiente paso es tocar una vez la barra de color plomo que se encuentra en la parte superior.

Aquí se habilitarán unas opciones, pulsa el tercer botón de las flechas chocando.

Finalmente, te aparecerá el acceso directo a la interfaz principal.

Cada vez que minimices la pantalla, la vista emergente se quedará en ese mismo lugar cuando vuelvas a abrirla .

. Si deseas minimizar la ventana presiona la barra y el botón de las flechas que indicamos.