WhatsApp ahora se llama WhatsApp from Meta , antes Facebook, y es uno de los programas de mensajería que muchos gustan utilizar para poder comunicarse con sus seres queridos o personas en el trabajo. Sin embargo, también puede ser víctima de hackers quienes usan diversidad de métodos para poder acceder a tus chats.

Existen diversos métodos por los que un extraño puede hacerse con tus conversaciones de WhatsApp y, aunque pueden ser las más comunes, vale siempre estar prevenidos antes de que ellos se metan en nuestros chats. Aquí te las contamos.

Recuerda que existen métodos bastante comunes con los que te pueden robar tu cuenta de WhatsApp. (Foto: MAG)

WHATSAPP WEB

Muchas son las personas que gustan usar WhatsApp Web, ya sea en el hogar o en el trabajo; sin embargo, varios dejan logueada su cuenta en la PC. En la actualidad, la aplicación perteneciente a Meta te permite asociar hasta 4 dispositivos a la vez y así chatear sin necesidad de escanear el código QR. En caso uses la máquina, laptop o PC de tu centro de labores, es mejor que cierres sesión ya que, en caso no lo hagas, cualquier persona puede ver lo que has escrito y hasta chequear con quién intercambiaste documentos, fotos, videos, etc.

CÓDIGO DE SEGURIDAD

Si has comprado un celular o deseas loguearte en un nuevo, es necesario instalar WhatsApp y colocar el código de seguridad que recibes en tu celular. Pero no solo tú, sino que cualquier persona puede ingresar a tu WhatsApp con tener tu número.

Si ese extraño intenta comunicarse contigo para que le mandes el código de seguridad, o los seis dígitos, es mejor que no le hagas caso pues puede ser un hacker.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.