Supongamos que no has utilizado WhatsApp desde hace dos años, si ahora decides entrar nuevamente vas a sorprenderte e incluso no reconocerás que se trata de la referida plataforma de mensajería instantánea que habías abandonado.

Las actualizaciones no solo sirven para agregar nuevas e increíbles funciones, como por ejemplo: la posibilidad de abrir hasta dos cuentas en una misma aplicación; transferencia de chats sin la necesidad de Google Drive; el bloqueo de conversaciones personales o grupales con huella dactilar, etc., también son capaces de solucionar errores y hasta modificar la interfaz de usuario como hicieron con la versión de Android.

Sin embargo, muchos han podido observar que algunos de sus contactos no aparecen “En línea”, y tampoco figura la palabra “Escribiendo” o “Grabando audio” cuando responden tus mensajes, ¿Por qué sucede esto? En Depor lo explicaremos a continuación.

Por esta razón a tus amigos de WhatsApp no les aparece “En línea” o “Escribiendo”

Actualmente, sí es posible ocultar el estado de conexión “ En línea ” a través de las configuraciones de privacidad de WhatsApp .

” a través de las configuraciones de privacidad de . Pero, empieza a sospechar que alguien utiliza programas alterados de WhatsApp si a tu contactos nunca les aparece la etiqueta “ Escribiendo ” o “ Grabando audio ”.

” o “ ”. Es importante mencionar existen trucos para ocultar estas palabras.

Primero, cuando activas el modo avión del celular > luego, abres WhatsApp y contestas el mensaje o grabas una nota de voz > cierras la app con el botón de “Home” o “Inicio” > y procedes a desactiva el modo avión > esto hará que el contenido se envíe sin que la conexión “En línea” y “Escribiendo...” aparezcan.

Resulta un poco tedioso realizar esto cada vez que alguien te contesta, si ves que lo hace muy rápido, entonces es muy probable que use una versión “No oficial” o programa modificado de WhatsApp, como: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.