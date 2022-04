WhatsApp es una de las aplicaciones que la mayoría de usuarios Android instala como primera opción en sus teléfonos móviles, ya que la referida plataforma de mensajería te permite estar comunicado en todo momento y actualmente la utilizan más de 4 mil millones de personas a nivel mundial; sin embargo, en caso tengas problemas para descargarla en tu celular, a continuación te explicaremos las causas y las posibles soluciones que te ayudarán con este inconveniente.

CAUSAS Y SOLUCIONES CUANDO NO PUEDES INSTALAR WHATSAPP

Compatibilidad con tu móvil Android

Es probable que intentes instalar WhatsApp desde su sitio web oficial o a través de la Google Play Store y no puedas, desde ahora te diremos que algunos terminales de Android ya no son compatibles con el aplicativo de meta.

Básicamente, WhatsApp indica que todos los dispositivos que tengan desde la versión de Android 4.0.3 , mejor conocida como Ice Cream Sandwich, la cual se lanzó en el año 2011, o superiores, sí van a ser compatibles con la app de comunicación rápida, quiere decir que desde la versión Android 3.0 Honeycomb o inferiores se han convertido en obsoletas.

La recomendación sería verificar tu versión de Android, para saber esto ingresa a los “Ajustes” > “Acerca del teléfono” > “Información de software” > “Versión de Android”. Si es inferior a la 4.0.3, actualiza el sistema operativo de la siguiente manera:

Accede a las “Configuraciones” de Android, la ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Presiona el apartado “Acerca del teléfono”.

Desplázate hacia abajo y toca en “Actualización de software”.

Finalmente, pulsa en “Descargar e instalar”.

Si no encuentras estas opciones utiliza la herramienta de la lupa de los “Ajustes” y escribe “Actualizar” o “Actualización”.

Memoria insuficiente en el celular

Una de las principales razones por las que muchas aplicaciones no pueden ser descargadas con éxito es el escaso espacio de almacenamiento de tu móvil, sobre todo si se trata de WhatsApp, una app que por lo general consume hasta 2 gigabytes (GB) y posteriormente va ocupando mayor espacio por las conversaciones y los elementos que se envían o reciben.

Además, WhatsApp no puede ser instalado en la memoria externa o Micro SD, de todas maneras irá a la memoria interna, si quieres saber tu espacio actual ingresa a los “Ajustes” de Android y en la lupa busca “Almacenamiento”, aquí sabrás cuánto espacio has utilizado y cuánto te queda. Recomendamos desinstalar apps irrelevantes, trasladar tus fotos y videos a la Micro SD, borrar documentos Word, Excel, PDF, etc., que no te sirvan y eliminar todos los archivos de la papelera.

WhatsApp se ha caído a nivel global

Cuando WhatsApp sufre una caída a nivel mundial, normalmente también afecta a otras aplicaciones del grupo de Meta como: Facebook, Messenger e Instagram, asimismo, la Google Play Store no te permitirá descargarla por lo mismo que los servidores de la referida plataforma no funcionan, este podría ser uno de los motivos. ¿Quieres saber si WhatsApp se ha caído? averígualo de la siguiente manera:

Si no puedes enviar o recibir mensajes y piensas que WhatsApp se cayó, lo primero que debes hacer es comprobar que tienes conexión a internet, mediante tus datos móviles o WiFi.

se cayó, lo primero que debes hacer es comprobar que tienes conexión a internet, mediante tus datos móviles o WiFi. Si todo está correcto, te aconsejamos ingresar a Downdetector , una web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en la aplicación.

, una web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en la aplicación. Otro método para saber si WhatsApp se cayó son las redes sociales, una de estas es Twitter. La mayoría de los usuarios utilizan el hashtag #WhatsappDown.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS. Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace.