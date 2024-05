WhatsApp Messenger es un servicio gratuito de comunicación instantánea que cuenta con decenas de trucos, como por ejemplo: ocultar el estado de conexión “En línea”; apagar la aplicación para no recibir mensajes; dejar vacíos los campos de “Nombre” e “Info.”, etc., sin embargo, también puedes crear screenshots falsos de conversaciones con tus contactos, los cuales van a parecer reales porque tendrá su foto de perfil, será posible añadir mensajes, imágenes y otros datos para que tus amigos piensen que es 100% autentico, ¿Te gustaría saber cómo crear capturas de pantalla falsas? A continuación te explicaré el proceso de forma detallada. Lo mejor de todo es que no descargarás aplicaciones adicionales o programas modificados de WhatsApp.

Cómo crear un chat fake de WhatsApp para iOS

Primero, desde tu teléfono o computadora ingresa al siguiente enlace: https://www.fakewhats.com/generator .

. En esta página podrás colocar los datos necesarios para simular una conversación con alguien.

En la parte superior tienes cuatro pestañas para configurar la conversación: “ Ajustes del teléfono ”, “ Opciones de batería ”, “ Conexión ” y “ Mensajes ”.

”, “ ”, “ ” y “ ”. A través de estas será posible colocar un nombre y foto de perfil de tu contacto, el estado de conexión, añadir textos o imágenes en la conversación, cambiar la hora de los mensajes, etc.

Al momento de rellenar los espacios en blanco la herramienta realizará cambios en la imagen de manera simultánea.

El siguiente paso es presionar el botón denominado “Descargar imagen” cuando termines de editar el chat, se ubica en la parte inferior de la imagen.

Finalmente, accede a WhatsApp y comparte la foto con tus amigos.

Trucos para cambiar de colores el ícono de WhatsApp

¿Te resultó útil esta nueva información sobre WhatsApp ? La aplicación de mensajería está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?