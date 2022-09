Aunque las aplicaciones de los dispositivos móviles suelen ser de mucha utilidad, es cierto que a veces te pueden interrumpir cuando estás en horario de trabajo, estudio o cualquier otra actividad que te impida ser más productivo, pues el sonido de una notificación siempre genera curiosidad y te incitará a revisar el teléfono. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos lo que es el modo “No molestar” de WhatsApp y cómo habilitarlo. Toma nota.

WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea y posiblemente el aplicativo que más notificaciones te muestra en un día, sobre todo si eres de los usuarios que conversa diariamente con varias personas o pertenece a diferentes chats grupales. Es importante aclarar que para evitar distracciones sí se puede silenciar todo tipo de alertas en WhatsApp, ya sean de mensajes, llamadas o videollamadas, sin embargo, tener todo en mute se convierte en algo negativo porque tus amigos o familiares se podrían molestar cuando no les contestas.

QUÉ ES Y CÓMO ACTIVAR EL MODO NO MOLESTAR DE WHATSAPP

Se ha creado una nueva función en WhatsApp capaz de reconocer cuando tienes habilitado el modo “No molestar” en tu smartphone Android, de esta manera cada vez que alguien te llame por voz o video, sabrás que no has contestado porque estás muy ocupado. Básicamente, en el chat aparecerá la llamada perdida (como en la actualidad), pero al costado la siguiente frase “Mientras está activado no molestar”. Por el momento esta herramienta solo está disponible en la Beta de WhatsApp para usuarios Android, aquí te enseñaremos cómo obtenerla.

Vista previa de la función "No molestar". (Foto: WabetaInfo)

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

y busca la aplicación . Aprieta en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y haz clic en la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Después, pulsa sobre el botón “Convertirme en verificador” y ya tendrás la Beta.

CUÁLES SON LOS RIESGOS DE INSTALAR UNA APK EN TU MÓVIL ANDROID

En caso descargues las APKs de sitios webs confiables como por ejemplo: APKmirror, no pasaría nada, debido a que te ofrecen un nivel de seguridad muy elevado.

Si te llamó la atención una APK que viste de una página poco conocida, te aconsejamos no descargarla porque podrías introducir un virus “Malware” o “Jocker”, ambos te robarían tu información personal como: cuentas bancarías, números de tarjetas de crédito o débito, contraseñas, etc.

Otro de los riesgos es que tras haber infectado tu móvil, tendrías que formatearlo o volverlo a su modo de fábrica para eliminar todo mal, significa que no podrás realizar una copia de seguridad para guardar tus archivos multimedia porque estarías creando una copia de ese mismo virus.

