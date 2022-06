¿Alguna vez has escuchado sobre la “escritura a mano” de WhatsApp? probablemente no, ya que no se trata de una herramienta nativa del aplicativo, sino que trabaja en conjunto el teclado de Google denominado Gboard. La referida función sirve para que dejes a un lado las tradicionales teclas digitales, con el objetivo de redactar tus textos realizando trazos en la pantalla del smartphone, por ejemplo: si con tu dedo escribes “Hola”, automáticamente la palabra aparecerá en el campo de texto de WhatsApp. Toma nota que desde Depor te explicaremos cómo activar la escritura a mano.

Por supuesto, primero tienes que descargar Gboard y hacerlo tu teclado predeterminado, lo obtienes rápidamente desde la Google Play o App Store. Tras haber instalado el keyboard de Google, abre la aplicación y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes, te aparecerán varias opciones en la sección “Configuración” > entra en “Idiomas” > “Agregar teclado” > “Español (EE.UU.)” > arriba selecciona el que dice “Escritura a mano” (importante) > ahora pulsa el botón “Listo”.

LA GUÍA PARA ACTIVAR LA “ESCRITURA A MANO” EN WHATSAPP

Antes de comenzar, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en las tiendas de aplicaciones de iOS y Android.

no tenga actualizaciones pendientes en las tiendas de aplicaciones de iOS y Android. Ahora, abre la app de mensajería y entra a cualquier chat, puede ser grupal o personal.

Aquí toca sobre el campo de texto y se abrirá el teclado pero sin las letras, símbolos, números, etc., solo habrá un espacio vacío que dice “escriba a mano aquí”.

Lo único que tienes que hacer es realizar el trazo de una palabra, por ejemplo: “Hola”.

Finalmente, vas a ver que automáticamente aparecerá la palabra escrita en el campo de texto.

Listo, eso sería todo. Los resultados de WhatsApp son bastantes de buenos, de hecho solo habrán fallas si escribes una letra que no se aprecie muy bien, todo lo demás funciona de manera efectiva. Si quieres volver a tener las teclas, abre nuevamente la app de Gboard, dale a “Idiomas” > “Español (EE.UU.)” > y selecciona el keyboard que dice “QWERTY”.

Cómo eliminar tu número de WhatsApp de GetContact